“Es una etapa nueva y la voy a aprovechar de la mejor forma” Deportes 05 de octubre de 2020 Por Martin Ferrero Facundo Soloa, que volvió a la Crema tras su paso por Guillermo Brown, sabe que es momento de ganarse la confianza del entrenador. El mediocampista también analizó lo que dejó el amistoso ante Newell’s: “Nos pudimos plantar bien en la cancha”, señaló.

FOTO PRENSA NEWELL’S DISPUTA. / Facundo Soloa trata de ganar la posición y pelea por el balón.

Facundo Soloa es uno de los que regresa y sabe que es tiempo de dar lo mejor para ganarse un lugar en la consideración de Walter Otta. El sábado, en el primer amistoso de pretemporada formó el doble cinco junto al uruguayo Emiliano Romero, cumpliendo, como prácticamente todo Atlético de Rafaela, una buena prueba en el empate 1-1 ante Newell’s.

El ‘Colo’, de 23 años, jugó la última temporada en Guillermo Brown de Puerto Madryn y vuelve a la “Crema” para iniciar ‘una nueva etapa’.

-¿Cómo se sintieron en esta primeros minutos de fútbol?, después de tanto tiempo…

-Nos sentimos bien, fue muy de repente el amistoso, la verdad que no lo esperábamos y con pocos minutos de fútbol que teníamos quizás esperábamos otra cosa, pero nos pudimos plantar bien en la cancha.

-Le jugaron de igual a igual, en el segundo tiempo se pudo ver la diferencia que quizás se esperaba desde el comienzo mismo.

-Si, el PT fue parejo, ya en el segundo se sintió un poco el ritmo futbolístico que no tenemos, sobre todo en los últimos minutos, pero era de esperar, esto recién empieza para nosotros.

-¿Qué les dijo Otta tras estos primeros 70 minutos de fútbol? ¿Cómo te sentiste con Romero?

-Quedó conforme con todo el equipo. Respondimos bastante bien, más de lo que se esperaba a lo mejor. Con Emi me sentí bien. En lo personal creo que hice todo lo más simple posible, era un rival de mucha jerarquía, con jugadores de gran nivel y se debía jugar lo más simple posible.

-¿Cómo lo viste vos desde adentro? Muchos juveniles y algunos jugando juntos por primera vez…

-Quedamos todos muy contentos con la práctica que se hizo. Compartí cancha con casi todos en algún momento y se que podemos dar lo mejor, quizás hay que aceitar muchas cosas pero con el tiempo lo vamos a ir corrigiendo.

-¿Cómo venís llevando la preparación?

-La pretemporada muy bien, el profe se adapta a muchos trabajos con pelota, eso motiva mucho, se corre demasiado pero no lo notas, se hace más llevadero todo, la vengo llevando demasiado bien.

-¿Cómo tomas esta nueva oportunidad en el club?

-Lo tomo como una etapa nueva, es otra oportunidad en el club y si la tengo no la voy a desaprovechar. Voy a aportar desde donde me toque estar, todos tenemos posibilidad. La pasé mal por todas las lesiones que tuve pero no tengo rencor ni nada, son cosas que pasan en el fútbol, eso quedó atrás y ahora es una etapa nueva donde sea lo que venga lo voy a aprovechar de la mejor forma.