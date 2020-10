Salud y economía en los platos de la balanza social Locales 05 de octubre de 2020 Redacción Por En los viejos almacenes de pueblos la balanza tenía dos platos: en uno se ponía la mercadería a pesar, y en el otro las pesas. Salud en un plato, economía en el otro. ¿Hacia dónde se inclinará el fiel de la balanza?

(Desde Santa Fe). Supo escribir Alisa Zinóvievna Rosenbaum (Aynd Rand) hace 60 años: "Apruébense leyes que nadie pueda observar, que es imposible hacer cumplir, que no pueden interpretarse de manera objetiva, e inmediatamente habréis creado una nación de transgresores".

Diario El Litoral sábado 3 octubre: "El virus ya entró": deciden levantar controles en pueblos santafesinos. La decisión la tomaron en Cañada Rosquín y Carlos Pellegrini - Dpto. San Martín-, quienes además habilitaron actividades que se encontraban suspendidas. En María Susana también tomaron la misma medida. Desgaste de la comunidad, cansancio físico y mental de empleados comunales, algunas de las razones”, publica el rotativo santafesino.



SALUD Y ECONOMIA,

¿PODRAN IR DE LA MANO?

Inmodestamente, ironizaría nuestro amigo el Dr. Miguel, nada que no hayamos previsto en esta columna. Resta ahora que la comunidad científica admita (la realidad ya lo consintió) que el temprano y extenso confinamiento “para preparar el sistema sanitario” (¿¿??) fue un error de cálculo; sobremanera cuando en marzo jugábamos al Prode con el diario del lunes en estos confines del mundo.

“Cuando más crecen los contagios, es cuando más se habilitan actividades”, se lamentan en los medios de comunicación militantes del oficialismo desde la comodidad de los ingresos asegurados; en cambio la “clase política” y los gobernantes, en el mejor de los casos guardan un prudente y auto preservador silencio. Advierten que “el horno no está para bollos”. Y aguardan con el corazón en la boca que la cosa no se desmadre sanitariamente.

Para prevenir el uso intensivo de “camas críticas con respiración asistida”, centros de salud de toda la Provincia se están aprovisionando de ampollas – y máscaras - de ibuprofenato sódico nebulizable (elaborado en Córdoba por Química Luar), autorizado por el Ministerio de Salud de la Provincia. Nos llegan noticias que inclusive el entorno del Presidente Donald Trump está anoticiado del producto; no vaya a ser cosa que un enigmático avión norteamericano aterrice en Pajas Blancas, si se complicaren los problemas respiratorios de “mister President”.



PEROTTI-LIFSCHITZ: DIALOGO

OARA ACERCAR POSICIONES

Se dice que Omar Perotti y Miguel Lifschitz hablaron (¿por zoom?, ¿por teléfono?). Está bueno que en estos tiempos de ahondamiento en la disgregación social, dos líderes políticos den el ejemplo; mejor sería aún si ambos lo admitiesen públicamente y contasen el contenido. En definitiva son hombres públicos y la sociedad tiene derecho a saber de qué se trata.

El Gobernador Omar Perotti, luego de que los senadores la aprueben, quiere que la ley de conectividad para garantizar acceso a internet en la pandemia, que demandará una inversión de U$S 100.000.000 a ser financiado a través del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) salga lo más rápido posible de Diputados. Junto con otras iniciativas como la de seguridad, ART.

Mientras tanto, y al aguardo de “consensos políticos”, que tal vez sean los mismos argumentos que se utilicen para las anteriores iniciativas, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside el radical NEO Fabián Bastía (hombre del riñón del titular del sector Maximiliano Pullaro) aguarda otro pedido del Poder Ejecutivo: habilitar dos mensajes remitidos el 9 de septiembre del año pasado por el entonces gobernador Miguel Lifschitz a Legislatura para la toma de créditos externos a sectores productivos por 12.650.000 dólares, por un lado y 3.100.000 dólares de fondos del Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento (BIRF) en apoyo a pequeños productores rurales.

¿Fueron ellos también los motivos de conversación entre dos personas que se recelan mutuamente?.

Desde el Ministerio de la Producción se canalizan a través de las Asociaciones para el Desarrollo fuertes sumas de dinero para diversos fines, entre ellos a los sectores afectados por la pandemia. Desde FECECO piden que la información baje de manera más fluida a los destinatarios, para que no se malogre el noble fin deseado.



¿PORQUE FERNADEZ ACTUO

COMO ACTUO EN ROSARIO?

El paso del Presidente de la Nación por Rosario le dejó un sabor agridulce al Gobernador Perotti, porque mientras que por un lado llegó con los kits de testeos rápidos para cercar al virus pandémico, por otro el Presidente advirtió severamente acerca de la inseguridad en esa megalópolis.

Después ya no habló Saín, lo hizo su segundo Germán Montenegro, quien desarrolló en el programa radial Entre Mate y Mate de esta capital un pensamiento como mínimo confuso sobre la policía: “estamos convencidos que la policía de Santa Fe como está, no va mas, se le acabó la nafta”, justificó, dicen que en torno de la necesidad de aprobar las leyes enviadas a la legislatura.

Fue en el mismo momento en que el ex jefe de policía desplazado Víctor Sarnaglia, declaraba gustoso ante la Comisión de Seguimiento del caso que involucra a los ex fiscales Serjal y Ponce Asahad por coimas relacionadas al juego clandestino, creada en Diputados (con la oposición del peronismo). Los presentes advirtieron que el veterano policía no escatimará esfuerzos para vengar su mancillado honor. Caiga quien caiga.

