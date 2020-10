Proyecto de modificación de la ley de manejo del Fuego Locales 05 de octubre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

El diputado nacional Marcos Cleri se pronunció respecto a lo que está ocurriendo en el país con los incendios y al proyecto de modificación de la Ley de Manejo del Fuego: “es un instrumento más para frenar ecocidios como el del Delta y evitar que estas tragedias se reiteren en el futuro”. El legislador nacional, consultado acerca del proyecto de ley de protección de ecosistemas que puedan ser víctimas de incendios, presentado en el Congreso Nacional este viernes 2 de octubre, señaló: se trata de una iniciativa del presidente del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, a la que acompañamos legisladores de distintas provincias y bancadas que priorizamos como agenda común la necesidad de cuidar la naturaleza y el bienestar de la gente. Lamentablemente no se sumó ningún legislador de Juntos por el Cambio, pero esperamos contar con el respaldo necesario para lograr la aprobación en ambas cámaras legislativas”, destacó Marcos Cleri.

El proyecto establece la modificación de la ley 26.815 de Manejo del Fuego para que quede prohibido realizar modificaciones en el uso de las superficies afectadas por incendios. Estas modificaciones implican cambios en la actividad agrícola, emprendimientos inmobiliarios o cualquier otro tipo de actividad que sea distinta al uso y destino que la superficie tenía al momento de iniciarse el fuego. Será por el término de 60 años en el caso de bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas y humedales, y por 30 años en el caso de zonas agrícolas, praderas, pastizales o matorrales. Además, en el caso de tratarse de bosque nativos, estas prohibiciones podrán ser extendidas por más tiempo de acuerdo a lo que indique el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de cada provincia.

“Venimos trabajando para parar el ecocidio con el Ministerio de Ambiente de la Nación, presentando documentación y listados en la Justicia, buscando consensos con los gobiernos provinciales”, resaltó Cleri. “Llamamos a dejar de lado las actitudes egoístas de buscar aumentar ganancias a costa de la salud y el ambiente de todos y todas. Estas prácticas no se deben legitimar, se deben condenar judicialmente y tenemos que legislar para garantizar que esto no siga pasando”, subrayó el diputado nacional santafesino. El proyecto presentado este viernes es de autoría de Máximo Kirchner, a quien acompañan como cofirmantes los diputados nacionales Eduardo Bucca, José Luis Ramon, Ricardo Wellbach, Luis Di Giacomo, Graciela Camaño, Leonardo Grosso, Daniela Vilar, Gabriela Estevez, Eduardo Fernandez, Pablo Carro, Vanesa Massetani, Alejandra Obeid, Marcos Cleri y Elda Pértile.