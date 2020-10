Una pandemia que desnuda la falta de discusiones de fondo y planificación Locales 05 de octubre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Esta pandemia entre otras cosas desnudó las discusiones de fondo que no se dieron en diferentes temas y que hoy ante la emergencia sanitaria deben darse de una vez y por todas. Entre esas discusiones está la de que Sistema de Salud queremos, en donde hay cuestiones en el corto, mediano y largo plazo a considerar.

El ex subsecretario de salud local, Dr. Eduardo López, al respecto señala que “desde lo macro el problema de la salud en la Argentina es estructural, como la mayoría de los grandes procesos no resueltos en el país, encontrándonos con una problemática que expresa estas demandas, más aún en momentos críticos; por un lado uno podría achacarle responsabilidades a la política pero a su vez hay otras cuestiones que tienen que ver con intereses particulares que a lo largo del tiempo se fueron emparchando y nunca se solucionaron de manera total, abriendo un camino para lo que debería ser una Reforma real de nuestro sistema de salud. Es una tarea ardua, de mucho consenso, trabajo político que en algún momento se va a tener que dar. Ojalá que esta pandemia ponga en un plano de situación la posibilidad de discutir una única reforma del sistema de salud argentino articulando todos los subsectores y garantizando el acceso a la salud y la cobertura de todas las personas”.

“ En la mayoría de los países del mundo han quedado al desnudo muchas de estas precariedades sanitarias, y si bien uno puede hacer comparaciones, en general todos los sistemas de salud salvo algunas excepciones muy puntuales, no han sabido o no han logrado resolver la problemática y el desafío sanitario que ha planteado la pandemia. Esto tiene que ver con la postergación que se le da a las discusiones sanitarias y el financiamiento que se le da a la salud. En la agenda política siempre parece que hay otros temas primero antes que lo vinculado a lo sanitario y cuando ocurren estas cosas impensadas se expresa claramente esta postergación en malos resultados”, precisó.

El doctor Eduardo López subrayó que desde lo macro Argentina tiene muchas deudas con el tema sanitario, tiene una multiplicidad de marcos regulatorios con muchas leyes que abordan de diferente modo y con diferencia desde la mirada del derecho, dependiendo de la pertenencia de las personas a los distintos subsectores, y el tan mentado federalismo en la Argentina termina siendo una cuestión que atenta contra la garantía constitucional de igualdad y equidad de acceso a la salud para todas las personas que vivan en la Argentina”.

“Uno de los puntos críticos que está exponiendo esta pandemia es la valorización de todos los cuidados de las personas de la tercera edad, sobre todo aquellas que están institucionalizadas, punto que es normalmente olvidado por los sistemas de cobertura, tanto del subsector público como privado, -salvo PAMI-, donde el resto de las obras sociales es muy difícil que lo cubran. Además la no profesionalización o precarización de los cuidados, sumado a la falta de control y de marco regulatorio real para las instituciones que llevan adelante el cuidado de adultos mayores”, indicó el Dr. López.

Respecto al capital humano el ex funcionario dijo: “desde el punto de vista de la formación del recurso humano hay una evidente falta de planificación en relación a qué tipo de recurso necesita nuestro país, cómo debe formarse, cómo debe realizar de allí para adelante su tarea y como debe ser remunerada. Todo esto se expresa por la carencia en ambos extremos del sistema, recursos críticos, con pocos especialistas en terapia intensiva para todo el país, poco personal de enfermería capacitado para alta complejidad, como así también la endeblez del Primer Nivel de Atención, donde hay muy poca capacidad de resolver problemas, también con escaso personal y precarizado o mal remunerado, elementos esenciales en el abordaje pleno y coordinado de la pandemia”.

Está claro que la pandemia pasará y en los libros de historia quedará registrado este hecho que afectó a la humanidad en 2020; en perspectivas se analizará qué cambios se produjeron realmente y qué cosas solo recibieron un pequeño maquillaje.