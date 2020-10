Trump sería trasladado del hospital a la Casa Blanca

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS, 5 (AFP). - El presidente estadounidense, Donald Trump, podría recibir hoy el alta de su convalecencia por Covid-19 si sus síntomas siguen mejorando y se mantiene activo, con una saturación de oxígeno en sangre adecuada y sin fiebre, indicó Brian Garibaldi, uno de los miembros del equipo médico del hospital militar en el que está internado.

Garibaldi indicó ayer en rueda de prensa desde el hospital militar de Walter Reed que "nuestro plan es que esté fuera de la cama todo lo posible para que tenga movilidad y si sigue sintiéndose bien, es que pueda ser dado de alta este lunes y y volver a la Casa Blanca, donde continuará su tratamiento".

"Está evolucionando muy bien y si continúa así volveremos a la Casa Blanca", añadió el médico personal del presidente, Sean Conley, quien confirmó que el mandatario "fue conectado a oxígeno suplementario el viernes por la mañana al experimentar una caída de los niveles en sangre, una dificultad que se repitió con menor gravedad el sábado".

Trump no mostró dificultades respiratorias desde el sábado y no tuvo fiebre, por lo que los profesionales reiteraron su optimismo sobre su evolución.

Conley también añadió que en los escáneres pulmonares que se le han practicado a Trump solo han visto "hallazgos esperados y no hay mayores preocupaciones clínicas".