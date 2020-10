La idea es poder "darle confianza al productor"

BUENOS AIRES, 5 (NA). - El ministro de Agricultura, Luis Basterra, consideró que "el campo es fundamental para la economía argentina" y remarcó que "todas las decisiones" del presidente Alberto Fernández fueron para "darle confianza al productor".

En diálogo con el programa "El Gíglico", que conduce Mauro Viale por Radio Rivadavia, el funcionario indicó que a la Argentina "no la va a salvar una buena cosecha".

"No nos va a salvar una cosecha. Hemos tenido muy buenas cosechas y Argentina no ha salido de sus problemas económicos", manifestó el ministro.

"Estamos dando todas las muestras para que el productor tome más confianza y todas las decisiones que tomamos apuntan en ese sentido", señaló.

Basterra sostuvo que "el campo es fundamental para la economía argentina", por lo que "el único aumento de retenciones que se hizo fue el de la soja y no fue para que el fisco recaude más, sino para distribuir mejor entre los productores".

Además, el ministro defendió las medidas tomadas por el Gobierno y aseguró que "la baja de retenciones otorga beneficios al sector para que liquide parte de la cosecha".

"La única manera de salir de esta situación tan compleja es a través de la unidad de los argentinos", expresó Basterra.

En tanto, indicó que existe un escenario muy complejo en el que "hay inflación, desocupación y hambre", en tanto que también "ingresó el coronavirus al país".

"La decisión de Alberto Fernández fue convocar a todos los argentinos a una gran causa para luchar contra el virus", comentó Basterra.

Asimismo, subrayó: "La gente decidió enfrentar una pandemia. Fue meritorio como sociedad porque eso nos permitió poner al país en funcionamiento".

"Queda subestimada esa acción que hemos llevado adelante pero lo cierto es que se trata de un mérito colectivo. Es cierto que hubo una bajada de brazos por el agotamiento y por un sector que prioriza sacar rédito político", concluyó Basterra.