Aclaración del Frente de Todos Nacionales 05 de octubre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 5 (NA). - El oficialismo aclaró ayer que el pedido de juicio político contra el presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, fue efectuado el 25 de septiembre y, por ende, no tuvo que ver con la aceptación del Per Saltum que detuvo los traslados de tres jueces federales.

"El pedido lo hicimos el 25 de septiembre, cosa que es importante destacar, y tampoco buscamos que salga en los diarios ni lo publicamos en ningún lado", resaltó la diputada nacional Vanesa Siley, quien presentó el pedido de juicio político contra Rosenkrantz.

En declaraciones radiales, la diputada oficialista subrayó que "son varias las causas" sobre las que se cimienta el pedido de juicio político contra Rosenkrantz, en particular su accionar respecto "a los 2x1 entregado a represores de la última dictadura".

"Veremos qué sucede con el pedido que presentamos", remarcó Siley, quien aclaró que su presentación no tiene nada que ver con el Per Saltum que detuvo las destituciones de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli.

En ese marco, el Gobierno nacional se despegó del pedido de juicio político contra Rosenkrantz, y afirmó que se trata de una petición "a título individual".

"Los diputados presentan habitualmente este tipo de proyectos de pedidos de juicio político y lo hacen a título individual. Por ejemplo, algunos legisladores de la oposición presentaron varios pedidos de juicio político contra la ministra de Seguridad, Sabina Frederic", explicaron.