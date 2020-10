Inician los octavos de final con argentinos

Este domingo comienzan los octavos de final de Roland Garros y habrá presencia argentina. Nadia Podoroska y Diego Schwartzman jugarán sus partidos durante la mañana argentina en busca de su histórico pase a cuartos de final. Todos los encuentros serán televisados por ESPN y ESPN Extra.

La rosarina, de gran presente en tierras francesas, disputará su encuentro frente a la checa Barbora Krejcíková, en el segundo turno (no antes de las 8, hora argentina) de la cancha Simonne Mathieu.

El triunfo ante la eslovaca Anna Karolina Schmiedlova, en una hora y 39 minutos, le dio el pase a los octavos de final de Roland Garros por primera vez en su carrera. No sólo eso: desde 2011 que no había una argentina en esta instancia, cuando Gisela Dulko también alcanzó la etapa de las 16 mejores en el abierto francés. Ya está entre las 100 mejores, un sueño imposible apenas días atrás y se garantizó, al menos, instalarse entre las mejores 90 en el mundo. Va a ganar un premio de 189.000 euros, cifra que la flamante top 100 invertirá en su carrera.

Schwartzman, por su parte, tendrá su momento en el tercer turno de la cancha Suzanne Lenglen, no antes de las 11, hora argentina. El Peque se medirá ante el italiano 46º, Lorenzo Sonego, que sorprendió, al imponerse sobre el norteamericano Taylor Fritz por 7-6, 6-3 y 7-6.

Schwartzman atraviesa la mejor etapa de su carrera. El mejor tenista argentino de la ATP y número 14 del mundo, supera por 7-6 (7-3), 6-3 y 6-3, en 2 horas y 37 minutos al eslovaco Norbert Gombos (106°). Y parece encaminado a repetir su mejor producción en París, que fue en la edición de 2018 cuando Rafael Nadal, 12 veces ganador del trofeo, lo frenó en los cuartos de final.

Además, Rafael Nadal jugará frente a Sebastian Korda en el segundo turno de la Philippe Chatrier (no antes de las 8 hora argentina). Dominic Thiem, lo hará a continuación frente a Hugo Gastón. También jugará Alexander Zverev frente a Jannik Sinner en el primer turno de la cancha Suzanne Lenglen.



ELIMINADOS EN DOBLES



La dupla integrada por el argentino Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers quedó eliminada de Roland Garros al perder frente al dúo de británicos Jamie Murray y Neal Skupski por 6-3, 4-6 y 6-4 en un partido correspondiente a los octavos de final del certamen francés.

El tenista marplatense y el deportista catalán eran los segundos favoritos a quedarse con el título, pero cayeron ante Murray y Skupski en un encuentro que se extendió por dos horas y nueve minutos de juego en la cancha número 12 del complejo ubicado en el barrio parisino de Bois de Boulogne.

Zeballos y Granolers llegaban con el ánimo en alza luego de haberse quedado con el título en el Masters 1000 de Roma, así como previamente se habían coronado campeones en los ATP de Buenos Aires y del de Río de Janeiro.

En tanto, Murray y Skupski habían eliminado del torneo a la dupla compuesta por el argentino Juan Ignacio Lóndero y el checo Jiri Vesely, en un partido correspondiente a la segunda ronda del torneo.