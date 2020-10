Atlético Madrid igualó con Villarreal Deportes 04 de octubre de 2020 Redacción Por ESPAÑA

BUENOS AIRES, 4 (NA). - Atlético Madrid sumó su segundo empate consecutivo sin goles, tras igualar ayer 0 a 0 con Villarreal, en el estadio Wanda Metropolitano, en un encuentro correspondiente a la quinta fecha de la Liga de España.

El equipo dirigido por el argentino Diego Simeone, que venía de empatar como visitante del Huesca, no hizo un buen partido y prácticamente no tuvo ocasiones de gol.

En tanto, el Eibar se impuso por 2 a 1 como visitante del Real Valladolid gracias a un agónico gol marcado sobre el cierre del encuentro.

Esteban Burgos abrió la cuenta para la visita, a los 29 minutos del primer tiempo, Toni Villa lo empató de manera transitoria ocho minutos más tarde y cuando el partido terminaba Kevin Rodrigues le dio la victoria al Eibar.

Cuando se jugaban tres minutos del complemento, y el partido estaba 1 a 1, el arquero de Eibar, Marko Dmitrovic, le atajó un penal a Sergi Guardiola.



Otros partidos: Valladolid 1 - Eibar 2, Elche 0 - Huesca 0, Real Sociedad 3 - Getafe 0, Valencia 0 - Real Betis 2. Juegan hoy: 7 hs. Osasuna vs Celta, 9 hs. Alavés vs Athletic, 11 hs. Levante vs Real Madrid, 13.30hs Cádiz vs Granada, 16 hs. Barcelona vs Sevilla.