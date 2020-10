El Leeds y el City quedaron a mano

BUENOS AIRES, 4 (NA). - El esperado encuentro entre el Leeds United de Marcelo Bielsa y el Manchester City de Pep Guardiola, disputado ayer en Elland Road, finalmente terminó igualado 1 a 1, en el marco de la cuarta fecha de la Premier League.

El conjunto "ciudadano" fue superior en el primer tiempo y se puso en ventaja con un gol de Raheem Sterling, a los 17 minutos.

Ya en el complemento, el conjunto del "Loco" Bielsa cambió su imagen, sumó méritos como para alcanzar al menos la igualdad y finalmente la alcanzó, por intermedio de Rodrigo, a los 14 minutos, tras aprovechar una mala salida de Ederson Moraes en un tiro de esquina.

Más allá de ese error, el arquero brasileño fue clave para evitar una derrota del City, ya que tapó al menos tres veces en chances claras del rival.

Por su parte, el Everton, con otra estupenda actuación del colombiano James Rodríguez, logró su cuarta victoria al hilo al superar como local 4 a 2 al Brighton y lidera el certamen con puntaje ideal.

Dominic Calvert-Lewin puso en ventaja al conjunto de Carlo Ancelotti, a los 16 minutos del primer tiempo, Neal Maupay lo igualó, a los 41, y sobre el cierre de la etapa el colombiano Yerry Mina, de cabeza tras un centro de James, anotó el 2 a 1 del Everton.

En el segundo tiempo el enganche colombiano también apareció en la red, marcando por duplicado, a los 7 y 25 minutos, mientras que Yves Bissouma descontó sobre el final.

En tanto, Chelsea no tuvo piedad de Crystal Palace y lo goleó 4 a 0 en Stamford Bridge con una actuación aplastante en el segundo tiempo, cuando llegaron todos los goles.

Ben Chilwell, a los cinco, el francés Kurt Zouma, a los 21, y el brasileño nacionalizado italiano Jorginho con dos penales, a los 33 y 38, marcaron los goles del equipo dirigido por Frank Lampard.

La jornada sabatina se cerró en St James Park, donde Newcastle le ganó 3-1 a Burnley.

Este domingo juegan: 8hs Leicester City vs West Ham United, 8 hs. Southampton vs West Bromwich, 10 hs. Arsenal vs Sheffield United, 10 hs. Wolverhampton vs Fulham, 12.30 hs. Manchester United vs Tottenham, 15.15 hs. Aston Villa vs Liverpool.