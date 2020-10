"Es necesario que el Senado apruebe las leyes que tienen media sanción"

Varios proyectos vinculados a la asistencia a sectores afectados por la pandemia han obtenido media sanción en Diputados y aún no fueron tratados en la Cámara Alta: “hay muchos santafesinos que no pueden esperar más”. A su vez, solicitó que luego de ser sancionados “no sean vetados por el gobernador Perotti”, como ya ocurrió con la ayuda para los docentes reemplazantes y asistentes escolares

El diputado provincial Pablo Pinotti se refirió esta semana a varios proyectos de ley vinculados a sectores en emergencia que obtuvieron media sanción en la Cámara de Diputados y esperan sanción definitiva en el Senado: “los santafesinos necesitan mayor celeridad de sus dirigentes. Hay muchos sectores que no pueden esperar más” resaltó el dirigente.

“Frente a un contexto complejo de pandemia, de Aislamiento Obligatorio muchos sectores fueron afectados. Nos toca hacer frente a un enemigo que ha invadido nuestras ciudades, nuestros hogares, poniendo en peligro nuestras vidas, nuestra salud, nuestra economía”. Y concluyó: “necesitamos que el Senado de la provincia convierta en ley (y que el gobernador Omar Perotti no vete) los proyectos con media sanción que dan respuesta a esos sectores afectados”.

Son alrededor de 20 los proyectos los que se aprobaron para brindar asistencia económica a diferentes sectores de la sociedad. Algunos ejemplos: el proyecto de ley de Emergencia sanitaria y económica en instituciones deportivas recibió media sanción el 4 de junio. El proyecto de ley de asistencia económica y financiera a favor del sector turístico, hotelero y gastronómico 2 de julio, emergencia económica en el Sector Cultural, 2 de julio; : asistencia económica a jardines maternales y de infantes 27 de agosto; asistencia a las PyMEs para mejorar la venta online, 10 de septiembre



ALGUNOS DETALLES

El proyecto de ley de emergencia sanitaria y económica en asociaciones e instituciones deportivas contempla la creación de un fondo de asistencia por $300 millones, programa de Becas, entre otros beneficios. El proyecto de asistencia a los sectores turístico, hotelero y gastronómico prevé reducción de Impuestos descuento del consumo de suministro de energía eléctrica, gestiones en relación a beneficios nacionales; creación de un Fondo de Asistencia Financiera de $ 600 millones, aportes no reintegrables y líneas de crédito blandos con subsidio de tasas. Otra iniciativa que espera su sanción definitiva es la emergencia económica en el Sector Cultural con el objetivo de generar programas y líneas de acción que permitan hacer frente a las consecuencias del aislamiento como así también un fondo de emergencia cultural. También recibió media sanción la asistencia a jardines maternales y de infantes con la creación de un fondo de ayuda. Los diputados lo aprobaron, pero espera que avanzar.