Política ambiental y agenda productiva en el 2º Congreso Internacional de Desarrollo Territorial

Comenzó el 2º Congreso Internacional de Desarrollo Territorial para el que la ciudad de Rafaela es anfitriona, y en el que se abordan temáticas relacionadas con la descentralización, la gobernanza multinivel, los procesos participativos, la perspectiva de género y una visión de la economía más solidaria y soberana, entre otras.

Durante la primera jornada, la secretaria de Ambiente y Movilidad, Paz Caruso, y el secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti, expusieron el trabajo que vienen llevando adelante desde cada una de esas áreas del Municipio.

La funcionaria, en un primer lugar, realizó un resumen de la política ambiental de la ciudad y destacó que detrás de todo hubo “personas importantes. Esto comenzó con la gestión de Omar Perotti, Alejandro Jurado, ACDICAR con Pablo Costamagna, Luis Castellano y Marta Engler”.

En este sentido, habló de Rafaela como Ciudad Sustentable y detalló las estrategias para sostener políticas públicas ambientales: “Es innovador pensar la agenda de trabajo desde el año 1997. Con el Plan Estratégico, se empezó a pensar lo ambiental que surgió a partir de una problemática concreta: El basural a cielo abierto y su erradicación para solucionar el problema ambiental y social, como el trabajo informal que allí se generaba y el consumo de lo que se desechaba”.

En ese momento, “se compraron las 33 hectáreas de lo que es hoy el Complejo Ambiental, para la construcción de una celda del Relleno Sanitario y otros hitos más que fueron sucediendo a lo largo de esos años”, contó Caruso.

También “se fue incorporando infraestructura y tecnología para generar empleo e inclusión social. Esos fueron los primeros pasos que se dieron en 2004, 2005 y, finalmente, con la conformación de dos cooperativas de recicladores urbanos”.



MODELO PRODUCTIVO DE

GESTION DE RESIDUOS

La Secretaria continúo: “Esto llevó a repensar cuál era el modelo productivo alrededor de la gestión de residuos. Pensar en un Relleno Sanitario nos lleva a una correcta disposición final. Pero debíamos pensar en todo lo que traía aparejado eso”.

Rafaela fue avanzando en sumar infraestructura, tecnología y generar mano de obra para el tratamiento de los residuos: “Teníamos claro que, al mismo tiempo, iban apareciendo nuevas líneas de trabajo y, sin la participación ciudadana, nada era posible. Porque un Relleno Sanitario funciona, en condiciones óptimas, con separación en origen. Cuanto menos se entierra, mejor es su funcionamiento y más recursos se pueden generar para la recuperación de los materiales”.

En 2008, “con Marta Engler, se decidió empezar a gestionar los residuos de una manera correcta en toda la ciudad. Se habían hecho pruebas en determinados sectores y, ese año, se inició el programa Creando Conciencia para la visita puerta a puerta de todos los hogares, que sostenemos hasta el día de hoy, para promover esta separación”.



NUEVOS SECTORES Y ACTORES

En 2009 “con ACDICAR, detectamos que Rafaela tenía la potencialidad de trabajar con otras acciones, no solamente con la gestión integral de residuos, sino incluir otros sectores y actores para abordar más temáticas ambientales”.

Entonces, “en el 2010 junto con Alejandro Jurado, pusimos en marcha el programa Rafaela Más Sustentable. Fue un trabajo muy fuerte que se logró porque en estas acciones hubo obra pública, desarrollo productivo, articulación público-privada y presupuesto destinado para esto. La temática fue teniendo cada vez más lugar en la agenda, se lograron mayores actores involucrados y compromisos”.

En el 2014, “cambió la denominación del Relleno como Complejo Ambiental. A mediados de 2015, empezamos a trabajar junto con PRAXIS, la sistematización de la política ambiental de la ciudad y analizamos el contexto internacional con la Encíclica Laudato Si del Papa y el Acuerdo de París”.



POLITICA AMBIENTAL

A LARGO PLAZO

En diciembre, “comenzó la segunda gestión de Luis Castellano y sentimos importante seguir potenciando lo ambiental, fortaleciendo los vínculos con el afuera para asegurarnos que Rafaela tenga una política ambiental a largo plazo”.

Para eso, “se creó el Instituto para el Desarrollo Sustentable, un ente autárquico con el diseño y ejecución de programas, planes y proyectos para pensar la gestión ambiental y todo lo que tiene que ver con las acciones de investigación, innovación y comunicación”.

“Esas tareas hacen que hoy el Instituto cobre relevancia día tras día a pesar de la pandemia, porque es desde allí donde va a salir la cuidad que vamos a tener en cuanto a lo ambiental y qué nos tenemos que replantear”, reflexionó la funcionaria.

En diciembre de 2019, “con una nueva gestión de Luis Castellano, advertimos que iba a ser necesaria una vinculación más fuerte con los otros niveles del Estado, que la bajada de los programas iban a ser al Municipio y la intervención del espacio público. Así que se definió la creación de la Secretaría de Ambiente y Movilidad”.



SECTOR PRODUCTIVO

DE RAFAELA

Luego, Diego Peiretti tomó la palabra para desarrollar la agenda productiva de la ciudad y los nuevos enfoques y desafíos. Comenzó hablando de la conformación del sector productivo: “La ciudad tiene 100 mil habitantes en donde el 44 por ciento tiene menos de 30 años. El 20 por ciento de la población económicamente activa tiene inconvenientes para acceder a un puesto de trabajo, por eso el empleo es el eje estructurador de casi todos nuestros programas”.

En cuanto a la industria, dijo que Rafaela tiene presencia en 22 secciones, “lo cual habla de una diversidad y una fortaleza. Además, tiene un potencial enorme en la producción de alimentos y en el sector metalmecánico, especialmente con las autopartes y elementos para la industria frigorífica y láctea”.

Por otro lado, señaló que “existen 540 industrias en la ciudad y muchas tienen menos de 10 empleados, lo cual habla de un tejido PYME muy interesante con productos que se venden a 92 destinos en el exterior”. También habló de las dificultades que sufrió la industria en el contexto de la pandemia, pero que se pudieron revertir con la paulatina apertura de actividades: “Aunque los índices no son óptimos ya que el sector industrial presentaba algunos problemas antes de la llegada del coronavirus”.



PROMOCION DE EMPLEO

E INFRAESTRUCTURA

La agenda de trabajo de la Secretaría constituye la promoción del empleo: “El eje que estructura todos los programas a través de las políticas de desarrollo económico; y que estén integradas a una visión estratégica del territorio trabajando los niveles de la competitividad sistémica, especialmente el tejido PYME que es desde donde el área articula”.

Asimismo, remarcó que “siempre el objetivo final es la persona que se ubica en el centro de todas las políticas para mejorar la calidad de vida de los rafaelinos y rafaelinas”.

Otros de los ejes que guían el trabajo del áreas son “infraestructura para el desarrollo. Allí estamos con un proyecto en el noroeste de Rafaela donde hay un Parque Industrial y un Parque de Actividades Económicas, y donde está la posibilidad de desarrollar más suelo industrial que hoy es una necesidad. Estamos pensando la aduana en el corazón del PAER, un depósito fiscal y un Parque Logístico”.

También “está la infraestructura para el sector comercial con los Paseos Comerciales a Cielo Abierto, una política que viene trabajando el Centro Comercial y que desde el Municipio venimos acompañando”.



HERRAMIENTAS PARA EMPRENDER

Otro eje “es el apoyo a emprendedores y PYMES con el programa Rafaela Emprende. Además, está el fortalecimiento del sector comercial, de servicios y turismo. En esta coyuntura hemos trabajado muy fuerte en un programa de desarrollos digitales que pusimos en marcha junto con las universidades, la Agencia para el Desarrollo y el Centro Comercial”.

Peiretti reflexionó: “La pandemia ha acelerado los procesos de comercialización a través de plataformas digitales. Un sector estaba preparado pero otro gran sector no, y hemos tenido que trabajar en la formación y construcción de capacidades para que, rápidamente, aquellos que no venían trabajando en este sentido, lo puedan hacer”.

Sobre el turismo en Rafaela manifestó que “es un turismo deportivo y de eventos. Claramente son dos ámbitos en donde la pandemia ha pegado fuerte. Allí estamos planificando un esquema de turismo metropolitano que tiene que ver con cómo podemos articular con comunas y municipios del Departamento Castellanos y plantear la Gran Rafaela, con la articulación del turismo rural y urbano. La idea es un proyecto de turismo para lo que viene y generar alternativas regionales”.

En el eje de empleabilidad, intermediación y nuevos empleos, “estamos trabajando desde la Oficina de Empleo en varios aspectos: La gestión de programas nacionales del Ministerio de Trabajo para la inserción laboral, entrenamiento para el trabajo, el programa Aprender en la Fábrica que busca que las empresas transformen sus talleres en aulas y que los jóvenes y adultos desempleados tengan la posibilidad de realizar una práctica dentro de las empresas”.



MAS ALIADOS

“Hemos puesto en marcha el programa Trayectorias para encontrar otros aliados en la búsqueda de ese primer empleo con posibilidades de hacer prácticas formativas en clubes y ONG`s”, agregó el Secretario. Y destacó que “hay un eje importante de innovación productiva y social que se puede resumir con las actividades que viene desarrollando una red que emergió del Plan Productivo 2020, un espacio de reflexión y planificación. La conforman las universidades, el sector científico-tecnológico y el Municipio. Son instituciones que tiene ver con la ciencia y la tecnología”.

Por último, “en el eje de relaciones internacionales están los hermanamientos con tres ciudades de Europa: Sigmaringendorf, Fossano y Carcabuey. Además, hemos firmado un convenio con una región de China en todo lo que tiene que ver con lo comercial, cultural y deportivo”.

Sobre los cómo, Peiretti hizo hincapié en “la construcción de información como un elemento central y la definición de indicadores que nos permitan medir la evolución; el esquema de articulación y comunicación para dentro del Municipio y sus áreas pero también para afuera con instituciones de la comunidad; la cercanía y el diálogo; y la formación continua puertas adentro de los equipos municipales”.

Para finalizar, mencionó los “desafíos de la pandemia: Ampliar el esquema de alianzas, fortalecer los espacios formales e informales de coordinación, saltar de los planes rígidos y agendas dinámicas. Trabajar el desarrollo de proveedores de empresas y del Estado local, los proyectos de inclusión financiera y trabajar los proyectos 4.0”.