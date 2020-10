Perotti reiteró el pedido

El gobernador Omar Perotti recorrió esta semana localidades de los departamentos San Lorenzo, Iriondo y San Jerónimo. Allí, hizo énfasis en la prioridad de profundizar e intensificar los test de coronavirus. “La estrategia es testear para identificar rápidamente y aislar", dijo, y continuó: por esto "incorporamos este test -en referencia a los test rápidos del Plan Detectar Federal-. Estamos testeando permanentemente, e incrementamos la presencia en muchos lugares".

“La importancia de hacer testeos es clave y coordinarlo con los gobiernos locales”, aseguró el mandatario y agregó: “si tenemos actores locales fortalecidos y equipados, el resultado en la acción de testeo en toda la provincia funciona. Son 365 municipios y comunas que tienen recursos covid, que tienen vinculación directa con los centros de salud, tienen su comité de emergencia en cada departamento”, detalló. "Estamos aquí y preparados para dar la batalla de esta manera, toda la preocupación nuestra hoy son testeos, testeos y testeos; el resto está en la respuesta de cada uno: si tengo síntomas me voy a testear, pero ya me comporto como si sería positivo, así ganamos un montón de tiempo", dijo.

"Cada uno que tenga un síntoma, que se tome como positivo y si se despertó una mañana sin gusto se quede en la casa, no vaya a trabajar, lo comunique inmediatamente y automáticamente empiece a anotar con quiénes estuvo. Esa es la mejor manera de ayudar a los agentes sanitarios, nuestros enfermeros y médicos". Y sumó: “Estamos con un nivel de aceleración de la curva de contagio que tenemos que frenar, y lo único que la frena es que no nos juntemos, evitar los lugares de grandes concentraciones, y el uso del barbijo, la higiene de manos y el distanciamiento". Perotti resaltó que desde el inicio se puso el "esfuerzo para coordinar, para trabajar juntos, con cada uno de los senadores en los comités de emergencia de cada departamento, con cada uno de los intendentes y presidentes comunales" para "desde el primer día tener todos los recursos disponibles". "No podía haber una deuda con municipios y comunas, por eso pusimos al día 2017, 2018 y 2019 y trataremos de estar lo más al día posible en este año; porque el deseo es que estos recursos ayuden a fortalecer la infraestructura de salud en todo nuestro territorio". “Hoy Rosario, Villa Gobernador Gálvez, Rafaela, Santa Fe, Venado Tuerto, Casilda, Gálvez, San Lorenzo, Villa Constitución, Granaderos Baigorria han tenido testeos con intensidad y siguen organizándose. Es decir, cada una de las localidades organizadas como centros importantes han salido a testear muy fuerte”, añadió.