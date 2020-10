Rafaela: 57 nuevos casos y 3 fallecimientos

El Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe informó este sábado otros 1.442 nuevos casos de coronavirus en el territorio, que venía de registrar este viernes 2.248, sumando un total en la bota santafesina, desde el inicio de la pandemia, de 48.152, de los cuales 3.139 casos fueron confirmados por criterio clínico-epidemiológico y 45.013 por laboratorio.

De esos nuevos contagios reportados en la jornada de ayer, 57 pertenecen a Rafaela (1 notificado en otra jurisdicción), que totaliza desde marzo 943 contagios de los cuáles 481 permanecen activos, recordando que el viernes se habían informado 82. De todos modos, a estos números hay que tomarlos con "pinzas", ya que por ser fin de semana se procesan menos datos y suele ocurrir que el número de infecciones durante el sábado, domingos o feriados disminuyan notablemente en comparación con los días de la semana, tanto a nivel local como provincial.

No obstante, el dato negativo para nuestra ciudad tiene que ver con que se produjeron 3 fallecimientos en las últimas 24 horas, récord diario de decesos para una sola jornada en nuestra medio. Se tratan de 3 pacientes que se encontraban internados en la unidad de terapia intensiva del Hospital "Jaime Ferré", uno de Rafaela, que ya suma 10 víctimas fatales a raíz de este letal virus y los restantes de la localidad de Lehmann, que sumó sus primeros decesos por Covid en lo que va de la pandemia. En cuanto al paciente rafaelino, falleció en la mañana de este sábado, tenía 56 años y hacía 2 semanas que estaba internado en el nosocomio local. Lamentablemente, en las últimas horas su estado de salud se agravó por lo que se encontraba recibiendo asistencia con respiración mecánica asistida. En tanto, en las últimas horas del viernes se conoció el deceso de un ciudadano lehmense de 71 años, mientras que en la tarde-noche de este sábado murió otro vecino de la mencionada localidad de 86 años.

La particularidad nuevamente se dio en que estas 3 muertes no fueron informadas anoche en el reporte epidemiológico provincial, algo que se viene repitiendo con los últimos decesos que se dieron en Rafaela. En este sentido, hay cierta descoordinación en el Ministerio de Salud a la hora de informar sobre los fallecimientos, sobre todo teniendo en cuenta que ayer al mediodía ya se conocía la muerte de al menos dos personas internadas en el Hospital rafaelino, pero igualmente no fueron incluidas en el reporte de la tardecita.



EL RESTO

Por su parte, Rosario registró otros 622 positivos y acumula casi el 50% de los casos totales del territorio, mientras que en la ciudad de Santa fe se notificaron 146 nuevos contagios y 59 se reportaron en Venado Tuerto.

En cuanto a la distribución del resto de los casos, se notificaron 45 en San Lorenzo, 42 en Arroyo Seco, 40 en Villa Gobernador Gálvez, 29 en Casilda, 27 en Santo Tomé, 24 en Granadero Baigorria, 17 en Capitán Bermúdez, 15 en Las Parejas, Sunchales y Villa Constitución, 14 de Carcarañá, 12 de Funes y 10 en Carreras, Roldán y Rufino. Además, se mencionaron 9 casos en Arequito, Fighiera, Fray Luis Beltrán, Gálvez y Sauce Viejo, 8 en Alvear, Hughes y San Javier, 7 en Esperanza, Pérez y Puerto General San Martín, 6 en Arteaga, Firmat, Piñero y San Jorge; 5 en Ibarlucea, Maggiolo y Villa Eloisa, 4 en Armstrong, Carlos Pellegrini, Coronda, El Trébol, General Lagos, Pueblo Esther y Timbúes. En tanto, hubo 3 casos en las localidades de Cañada Rosquín, Humberto Primo, Llambi Campbell, Los Molinos, Monje y Reconquista y 2 contagios en Amenábar, Calchaquí, Elortondo, Frontera (notificados en otra jurisdicción), Lehmann, Oliveros, San Genaro, Sancti Espíritu, Santa Isabel, Soldini, Teodelina y Totoras. Y 1 sólo caso se confirmaron en las localidades de Alcorta, Aldao, Ataliva, Bombal, Chapuy, Díaz, Empalme Villa Constitución, Florencia, Franck, Helvecia, Humboldt, La Carolina, Laguna Paiva, Maciel, Malabrigo, Matilde, Melincué, Monte Vera, Nelson, Piamonte, Pilar, Ricardone, San Francisco de Santa Fe, San Jerónimo, Norte, San Jerónimo Sud, San José de la Esquina, San José del Rincón, San Vicente, Serodino, Tostado, Vera, Villa Cañas, Villa Minetti y Zavalla.

Además, hay un total de 34.978 pacientes recuperados y 12.682 pacientes activos, mientras que en la provincia se registraron 98.814 notificaciones de las cuales 44.159 fueron descartadas.



16 FALLECIDOS

Por último, la cartera sanitaria provincial informó anoche el fallecimiento de 16 personas con COVID-19 en el territorio:

11 pacientes (68 años, 73 años, 2 de 76 años, 79 años, 80 años, 2 de 84 años, 89 años, 92 años, 96 años) con residencia en la localidad de Rosario; 1 paciente (85 años) con residencia en la localidad de Teodelina; 1 paciente (50 años) con residencia en la localidad de Arequito; 1 paciente (62 años) con residencia en la localidad de Reconquista; 1 paciente (82 años) con residencia en la localidad de Armstrong y 1 paciente (74 años) con residencia en la localidad de Gödeken.

Hasta la fecha se registran un total de 492 fallecidos en la provincia.