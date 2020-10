Apagar incendios en el Delta cuesta $ 20 millones por día Nacionales 04 de octubre de 2020 Redacción Por SEGUN EL MINISTRO CABANDIE

FOTO TWITTER CABANDIE. Visitó Córdoba y San Luis, a la vez que habló de los incendios entre Santa Fe y Entre Ríos.

BUENOS AIRES, 4 (NA). - El ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan Cabandié, advirtió ayer que apagar los incendios en el Delta del Paraná "cuesta 20 millones de pesos diarios", ante lo cual volvió a reclamar a la Justicia que detenga a los responsables y al Congreso que sancione una ley para tipificar delitos contra el ambiente.

"Los ganaderos no dejan de prender fuego en el Delta del Paraná desde hace seis meses: apagamos y a los tres días vuelven a prender. Al erario público le cuesta 20 millones de pesos diarios apagar esos incendios" en Entre Ríos, sostuvo el funcionario nacional.

En declaraciones radiales, el integrante del Gabinete añadió: "¿Quiénes pueden frenar esta actitud alocada, irresponsable y delictiva? La Justicia. Pero si en seis meses de fuego no hay un detenido, hay que buscar otras explicaciones: ¿cuáles son los intereses que está defendiendo la Justicia?".

En ese sentido, el dirigente de La Cámpora se quejó de que el juez federal de Paraná Daniel Alonso "parece que está mirando para otro lado".

Asimismo, Cabandié se refirió a la "grave situación" que vive Córdoba por los incendios en las sierras y explicó que "hay una acumulación de material combustible por la sequía, una de las más contundentes de las últimas décadas".

"Son condiciones propicias para los que realizan quemas, por especulación inmobiliaria", lamentó el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, quien afirmó que "siempre es intencional" el origen de este tipo de incendios.

Ante estas situaciones, el funcionario nacional remarcó: "Tenemos que escandalizarnos con lo que sucede acá: si seguimos deforestando va a seguir pasando lo mismo. En los últimos 13 años se deforestaron 2,8 millones hectáreas de bosque nativo".

Al respecto, consideró que "es muy bueno" el proyecto presentado por el jefe del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Máximo Kirchner, para evitar que se cometan delitos ambientales con fines económicos.

"Tenemos que penalizar el delito de deforestación: mientras no lo hagamos, esto va a seguir sucediendo. Hay que tipificar el delito. La Justicia tiene que tener un rol fundamental. Si tuviese vigencia la ley que propone Máximo Kirchner, nadie se animaría a quemar", concluyó.