Un programa económico para generar confianza

BUENOS AIRES, 4 (NA). - El ex presidente del Banco Central Martín Redrado advirtió ayer que "mientras no haya un programa económico que devuelva la confianza, será difícil incrementar la demanda de pesos". El economista destacó que las últimas medidas "cambian el enfoque que venía teniendo hasta ahora el Gobierno" y se está "yendo hacia la dirección correcta".

"Cambian este enfoque que se venía trabajando desde septiembre del año pasado, de represión de la demanda, por buscar generar un estímulo a la oferta, en este sentido conceptualmente están yendo hacia la dirección correcta", señaló.

Dijo que la Argentina "necesita mayor oferta de divisas para poder cambiar este momento de tensión cambiaria".

Pero advirtió que "al no estar respaldado por una hoja de ruta por un camino de más largo plazo, es muy difícil que puedan tener el efecto deseado".

"Cuando hay una diferencia tan grande entre el dólar oficial y los dólares libres, está claro que no están los incentivos necesarios", sostuvo Redrado en declaraciones radiales. Dijo que es necesario "dar un horizonte para toda la economía argentina por lo menos de tres o cuatro años, es decir marcar la cancha de cómo va a ser la agenda de política económica".

Sostuvo que "lo que no puede haber siempre es medidas de corto plazo, porque un país no se hace con el programa ´vamos viendo´, necesitamos una agenda integral que devuelva un eje central para la política económica, que es la confianza".