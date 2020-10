Casal dictaminó a favor de jueces desplazados por el kirchnerismo Nacionales 04 de octubre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 4 (NA). - El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, dictaminó ayer a favor de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, para que sean sean validados por la Corte Suprema en los cargos en los que fueron nombrados por el ex presidente Mauricio Macri.

El jefe de los fiscales presentó un dictamen ante el máximo tribunal y consideró que "corresponde hacer lugar al recurso extraordinario por salto de instancia y revocar la sentencia apelada" por los tres magistrados.

El dictamen de Casal se conoció luego de que esta semana el Consejo de la Magistratura le pidiera a la Corte rechazar las pretensiones de los jueces.

Ahora, con las opiniones de Casal y del Consejo de la Magistratura, que no son vinculantes, el alto tribunal está en condiciones de expedirse sobre la cuestión de fondo. Es decir, sobre si Bruglia, Bertuzzi y Castelli tienen razón o no en su reclamo para no ser trasladados a los juzgados de origen, como determinó el Senado.

La opinión del procurador es que los traslados de los jueces fueron revisados por el Consejo de la Magistratura de la Nación con una nueva reglamentación que debía aplicarse a futuro y no con decisiones ya tomadas. Según indicó Casal en su dictamen, "el principio de irretroactividad se erige como uno de los basilares de nuestro ordenamiento jurídico". "Es fundamento de razón jurídica que toda regla de conducta dispone para el futuro", añadió.