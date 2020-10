Mainero produce ibuprofeno inhalado y lo ofrece de manera gratuita Locales 04 de octubre de 2020 Redacción Por En medio de la pandemia y luego de que crecieran las presiones de médicos y científicos para que se pueda aplicar en la provincia de Santa Fe el tratamiento experimental con ibuprofeno inhalado, que ya se utiliza en otras provincias, la ministra de Salud, Sonia Martorano, firmó la resolución que lo autoriza. En Rafaela Héctor Mainero lo produce.

HECTOR MAINERO. El farmacéutico local.

La utilización de ibuprofeno inhalado a partir de su reglamentación en Santa Fe, sostiene que se trata de un tratamiento compasivo y experimental, que como tal requerirá el consentimiento informado del paciente y un acuerdo con el médico.

El método muestra resultados positivos en pacientes internados con cuadros moderados a severos de coronavirus y su aplicación permite según se ha observado, acortar los tiempos de recuperación.

El farmacéutico rafaelino Héctor Mainero (MP 3099) contó: “yo lo estaba haciendo pero inyectable para el uso en mesoterapia donde se aplican pequeñas dosis, pero no la estaba haciendo en forma inhalatoria, ni tampoco me lo pedían los médicos para el Covid-19. La droga en sí es el Ibuprofenato de sodio que existe desde hace mucho tiempo en el mercado, nada más que no había producto.

Mainero señaló que a partir de un grupo de científicos en Córdoba con el Dr. Dante Beltramo a la cabeza empezaron a investigarlo para hacerlo inhalatorio y descubrieron que era un antiinflamatorio local a nivel pulmonar, de las vías respiratorias tanto superiores como inferiores, con cierta acción terapéutica, evitando que el paciente llegue al respirador.

El farmacéutico local habló de la producción del ibuprofeno inhalado, este antiinflamatorio que realiza en su laboratorio explicando que “en la ciudad no me lo han solicitado sí de otras localidades como Casilda, El Trébol, Funes, Santa Fe, Sa Pereyra, pero no en Rafaela.

Mainero ofreció de manera gratuita proveer el ibuprofeno inhalado y lo único que dijo es que exige la receta médica, ya que esto es un preparado magistral, “yo lo hago sobre pedidos y se expende de esa manera, entonces más allá de que esté aprobado o no, los que hacemos magistrales buscamos cubrir el efecto de medicamentos que no existen en el mercado y es recetado por el médico. Esto se da por diferentes motivos, ya sea porque no es económicamente redituable para los laboratorios o porque hay muy pocos enfermos en el país o porque la droga es totalmente inestable para hacerla por mucho tiempo; ahí es donde entra a funcionar el farmacéutico preparador y cubre el espectro de medicamentos de ese tipo”.

“El magistral no necesita estar avalado ni por la Anmat ni por ningún laboratorio, se hace de manera artesanal y cualquier problema el productor tenga lógicamente hay que responder de qué manera se hizo, como se dispensó para que ese producto tenga acción terapéutica y seguridad. Lo que sí debe estar avalada es la droga que se utiliza. Nosotros lo que hacemos reitero son productos que pueden estar en falta y los médicos lo necesitan como preventivo y se empieza a producir”, expresó Mainero. Y agregó: “solamente hace falta el requerimiento médico mediante una receta, nada más”.