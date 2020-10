Reportan otro récord de nuevos casos de Covid

BUENOS AIRES, 3 (NA). - Un total de 14.687 nuevos casos de coronavirus en el país, un nuevo récord, fue reportado ayer, mientras que también se produjeron 312 muertes por la pandemia en las últimas 24 horas. Con los números informados en el reporte diario emitido por el Ministerio de Salud de la Nación, ya son 779.689 el total de personas contagiadas de Covid-19 y 20.599 las muertes por Covid-19 en la Argentina desde el inicio del brote.

Entre las 312 muertes notificadas este viernes, 181 corresponden a hombres y 131 a mujeres. Un total de 3.828 personas contagiadas de coronavirus se encontraban internadas en salas de terapia intensiva del país, en tanto que la ocupación total de camas del servicio era de 61,9 por ciento y descendía a 64,7 en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Los distritos que notificaron la mayor cantidad de nuevos casos son la provincia de Buenos Aires (5.695 y 428.779 acumulados), Santa Fe (2.244 y 46.715), Córdoba (1.776 y 37.945), la Ciudad de Buenos Aires (1.050 y 127.940), Mendoza (759 y 26.607) y Tucumán (674 y 16.220).

También se registraron nuevos contagios en Río Negro (371 y 13.497 acumulados), Salta (327 y 13.101), Neuquén (270 y 8.349), Chubut (214 y 4.357), Chaco (200 y 8.943), Tierra del Fuego (193 y 4.720), Tierra del Fuego (193 y 4.720), Santiago del Estero (176 y 3.721), Entre Ríos (173 y 7.842), La Rioja (142 y 4.992), Santa Cruz (137 y 5.123), Jujuy (116 y 15.961), San Luis (73 y 1.648), Corrientes (67 y 1.167), La Pampa (13 y 804), Catamarca (7 y 299), Misiones (5 y 99), San Juan (3 y 754) y Formosa (2 y 106).

En las últimas 24 horas fueron realizados 27.537 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 2.030.512 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 44.747,8 muestras por millón de habitantes.



KICILLOF SE AISLÓ

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, debió aislarse ayer tras haber mantenido un contacto estrecho con un caso de coronavirus, aunque por el momento no se realizará un hisopado. "Me encuentro bien y sin síntomas, pero estoy cumpliendo el aislamiento que corresponde. Es un virus de muchísimo contagio, hay que seguir con los cuidados personales", indicó el gobernador en declaraciones a una radio de San Antonio de Areco, adonde iba a concurrir este viernes, aunque finalmente suspendió su visita por esta situación.

El contacto estrecho de Kicillof que dio positivo por coronavirus fue un asesor suyo. Fuentes oficiales detallaron a NA que parte de su equipo de trabajo también decidió aislarse, entre ellos su vocera, Jessica Rey.

Por el momento, el mandatario no se hisopará y dejará pasar unos días para hacerlo, a fin de evitar un "falso negativo".

Tras cancelar la visita a San Antonio de Areco, Kicillof se refirió a la entrega de viviendas y aseguró: "En la provincia de Buenos Aires se necesita una política seria de hábitat y eso es lo que lanzamos recientemente con un plan integral tanto de construcción de viviendas como de generación de terrenos".

"Sabemos que un salario no alcanza para comprar una casa, es ahí donde tiene que aparecer la ayuda de Estado, porque también hay que evitar la especulación con el precio de la tierra y con la vivienda desocupada", señaló el mandatario provincial.