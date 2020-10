Honda dejará la Fórmula 1 Deportes 03 de octubre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Honda Motor Co., Ltd. anunció este viernes, a través de un comunicado, que finalizará su participación en el Mundial de Fórmula 1 a fin de la temporada 2021, por lo que los equipos Red Bull y AlphaTauri tendrán que buscar un nuevo proveedor para el 2022, con las opciones de Renault, Mercedes y Ferrari como lo más próximo.

El motivo del alejamiento de la empresa japonesa, presente en el Mundial desde 2015, es que utilizará sus recursos corporativos en investigación y desarrollo hacia las áreas de las futuras tecnologías de unidades de potencia y energía, incluidas las tecnologías de vehículos de celda de combustible (FCV) y baterías EV (BEV), que serán el núcleo de las tecnologías libres de carbono. “En Fórmula 1, Honda logró cierto nivel de éxito al lograr nuestro objetivo de reclamar victorias. Y ahora, canalizaremos nuestras fortalezas para lograr innovaciones en el nuevo campo de crear unidades de energía, y energías libres de carbono. Este será un desafío tan duro y difícil como competir en la Fórmula 1, y será un gran desafío que Honda debe asumir junto con la sociedad”, expresó Takahiro Hachigo, presidente y CEO de Honda Motor Co., Ltd.

En este cuarto período dentro del Mundial, Honda participó en 112 carreras hasta el momento y logró cinco victorias (Austria, Alemania y Brasil 2019 con Max Verstappen, e Inglaterra e Italia este año, con Verstappen y Pierre Gasly). Actualmente marcha en el segundo puesto del campeonato de constructores, con Red Bull, detrás de Mercedes.