Podoroska y Schwartzman pasaron a octavos de final

BUENOS AIRES, 3 (NA). - Nadia Podoroska y Diego Schwartzman son las dos esperanzas argentinas que se mantienen en el cuadro de singles de Roland Garros: la rosarina hizo historia para meter una tenista albiceleste en octavos por primera vez en nueve años, mientras que el porteño sigue su sólido andar y se ilusiona con llegar al Top Ten.

A primera hora del viernes, Podoroska derrotó a la eslovaca Anna Karolina Schmiedlova por 6-3 y 6-2, para no solo asegurarse un lugar entre las mejores 16 del torneo, sino ingresar dentro de las 100 mejores del ranking WTA por primera vez en su carrera. Podoroska, de 23 años y que viene demostrando que está en un gran momento, se enfrentará en la próxima instancia del Abierto de Francia a la checa Barbora Krejcikova o a la búlgara Tsvetana Pironkova.

"Estoy muy contenta por cómo estoy jugando, todas estas experiencias son nuevas para mí", aseguró la argentina, en conferencia de prensa. La rosarina, que llegó al cuadro principal tras ganar tres encuentros de clasificación, logró quedarse con la victoria tras una hora y 39 minutos en el Court 14 del mítico Grand Slam francés.

"Fue una rival muy complicada, en estas condiciones, donde todo es muy lento, ella metió muchas bolas, sus tiros no son fáciles... Pero por momento jugué bien, por momentos fui sólida y por momentos más agresiva. Estoy muy contenta", analizó. Atrás quedó, entonces, una rival que contaba con tres títulos WTA –obtenidos entre 2015 y 2018– y supo estar ubicada 26ª del mundo hace cinco años.

La última vez que una tenista argentina llegó a esa instancia de Roland Garros data de hace nueve años cuando, en 2011, Gisela Dulko perdió ante la francesa Marion Bartoli por 7-5, 1-0 y retiro. Podoroska será, a partir del próximo lunes, nueva jugadora Top 100 y esto no sucedía desde que Paula Ormaechea ocupó una posición en ese lugar en septiembre de 2014.

"No las vi mucho, pero son jugadoras muy experimentadas, me gustaría ver cómo están jugando en estas condiciones. Me gusta ir partido a partido. Son todas experiencias nuevas para mí y quiero ir disfrutando eso, la experiencia, ver qué cosas hago bien y cuáles mejorar. Hay que ir con calma", afirmó sobre sus posibles rivales.



CON AUTORIDAD

Entrada la húmeda noche en la capital parisina, Schwartzman (14° del ránking ATP) reafirmó su gran momento para sacarse de encima al eslovaco Norbert Gombos. El "Peque", en la cancha Simonne-Mathieu, se impuso con parciales de 7-6 (3), 6-3 y 6-3 en dos horas y media de un juego que dominó a puro derechazo, luego de un primer set donde Gombos lo exigió al máximo.

Ahora, el porteño, que viene de ser finalista en el Masters 1000 de Roma y apunta a meterse en el Top Ten, enfrentará al italiano Lorenzo Sonego (46°) que se deshizo del estadounidense Taylor Fritz (30°) por 7-6 (5), 6-3 y 7-6 (17).



FIN DEL SUEÑO

El que no pudo seguir con su semana soñada fue el rosarino Federico Coria (99° del ránking mundial) al caer en sets corridos frente al italiano Jannik Sinner (75°), en la tercera ronda del último Grand Slam de la temporada afectada por la pandemia de coronavirus. En el court 14 del complejo parisino, y sobre polvo de ladrillo, Coria cayó con parciales de 6-3, 7-5 y 7-5, en un equilibrado juego. Incluso, el rosarino de 28 años estuvo 5-2 al frente en la tercera manga, pero Sinner, de 19, mantuvo su "invicto", ya que todavía no perdió ningún set en el torneo.

De todas formas, nada opaca la gran semana que tuvo Fede Coria, quien venía de hacer su debut absoluto en un Grand Slam en el US Open, y sumó importantes puntos para su ranking, que le permitieron llegar por primera vez al Top 100. Sinner chocará en octavos de final ante el vencedor del alemán Alexander Zverev​ (7°) y el italiano Marco Cecchinato (110°).