La promesa que firmó con la Crema

Alex Luna es una de las grandes promesas que tiene Atlético de Rafaela en sus Inferiores y acaba de firmar su primer contrato como profesional con el club hasta el 31 de diciembre de 2022, con una cláusula de salida que no fue informada.



El rafaelino, categoría 2004, venía pidiendo pista hace rato y era constantemente convocado en la selección Argentina Sub 15.



Alex, que llegó a sus nueve años a la Crema, proveniente de 9 de Julio se desempeña como enganche, aunque también supo jugar como interior.



“Feliz de firmar mi primer contrato profesional”, indicó el juvenil en sus redes sociales. Y a La Opinión le comentó: “La verdad que fue algo muy lindo, que siempre estaba esperando, con mucha ansiedad y por suerte llego el momento que se me pudo dar”.



Medios nacionales e internacionales mencionan que varios clubes como el Barcelona, Manchester United o incluso Atlético de Madrid siguen los pasos del enganche de 16 años (los cumplió en marzo último) de la Crema que fue goleador de su categoría en la temporada pasada, con 16 goles, y formó parte de la Sub-15 de la Selección Argentina. En el país, Vélez y Racing mostraron interés. “Estoy muy feliz por este paso que pudimos dar y ahora voy por todo con el club, quiero debutar en la primera de Atlético y si todo sale bien y el día que llegue una venta o algo que al club le interese se verá, lo que sea lo mejor para mi futuro y para el club también”, señaló Luna, quien se encuentra desarrollando su primera pretemporada con el plantel superior albiceleste.