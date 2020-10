Sábado de súper acción

San Lorenzo visitará a River mientras que Independiente recibirá a Gimnasia y Esgrima La Plata en dos de los partidos amistosos más sobresalientes que se jugarán en una jornada sabatina que también animarán: Vélez-Lanús, Huracán-Arsenal; Talleres-Instituto; Godoy Cruz-Gimnasia (Mendoza); Atlético Tucumán-Central Córdoba (SdE); Newell's-Atlético de Rafaela (ver pag 28); Unión-Rosario Central y Banfield-Argentinos Juniors.

A las 10, San Lorenzo irá al predio de River en Ezeiza para medirse con la Reserva del Millonario, partido en el cual Mariano Soso evalúa poner en el once inicial a Óscar Romero y a Piatti, ausentes frente a Gimnasia. Además, Monetti seguiría en el arco, mientras que la línea de fondo estaría compuesta por Peruzzi, Gattoni, Donatti y Bruno Pittón y en el medio estarán Diego Rodríguez, Menossi y Juan Ramírez. Arriba, el refuerzo Di Santo. Por el elenco de Marcelo Gallardo, aunque plagado de juveniles, se espera que tengan minutos algunos viejos conocidos como Lux y Bologna en el arco, Moreira, Angileri y Zuculini (innovando en la zaga central), Ponzio y Pratto. El encuentro no será televisado.

En tanto, el elenco de Avellaneda se medirá ante el conjunto platense, que viene de igualar 0-0 ante San Lorenzo, a partir de las 11 en el estadio Libertadores de América, con televisación en directo de TNT Sports. La presencia de Diego Maradona es un misterio, ya que un reciente caso de coronavirus en Gimnasia (Leandro Contín) puso en duda hasta la organización del cotejo, que finalmente se llevará a cabo. El Lobo jugaría con: Broun; Morales, Goltz, Coronel, Licht; Ayala, Paradela; Eric Ramírez, Miranda, Matías García; y Barrios. Por su parte, el técnico Lucas Pusineri probó en la práctica del Rojocon: Bacchia; Asís, Lando, Barboza, Zurita; Del Priore, Pacchini; Menéndez, Roa, Brian Martínez y Silvio Romero.

Clásico cordobés. Talleres recibirá a Instituto en el estadio Mario Alberto Kempes desde las 9 y el entrenador Alexander Medina dispondría que jueguen: Fragueda; Tenaglia, Komar, Rafa Pérez, Malatini; Navarro, Juan Méndez; Valoyes, Arturia, Araujo; y Cabral. Por el lado de Instituto, de la Primera Nacional, Fernando "Tete" Quiróz no dio a conocer el equipo y podría probar a alguno de los refuerzos como Alexis Niz, Lucas Landa, Leonardo Ferreyra, Gonzalo Castillejos y Alexis Cuello.

Desde las 9.30, el Globo se enfrentará con los de Sarandí (TV: TNT Sports) y, si bien Israel Damonte no confirmó el equipo sería similar al que viene de vencer a All Boys por 1-0: Cambeses; Lozano, Civelli, Merolla, Ibáñez; Hezze, Arregui, Cristaldo; Briasco, Chávez y Garro. Arsenal, en tanto, que viene de perder 3-2 con Lanús, tendría en cancha a: Gagliardo; Abreliano, Pereyra, Carabajal, Papa; Soraire, Emiliano Méndez, Castro, Necul; Candia y Miracco.

También juegan: 10hs Vélez vs Lanús, Atlético Tucumán vs Central Córdoba de Santiago del Estero, 12.30hs (TNT Sports) Unión vs Central, 15hs (TNT Sports) Banfield vs Argentinos.