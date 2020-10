Pussetto, ¿Deja Inglaterra y vuelve al fútbol italiano? Deportes 03 de octubre de 2020 Redacción Por El delantero surgido en Atlético de Rafaela, podría dejar el Watford, de la segunda inglesa, para ir al Crotone, de la Serie A.

El delantero argentino Ignacio Pussetto, actual jugador del Watford, de la segunda división del fútbol inglés, está cerca de pasar a préstamo al Crotone, recién ascendido a la Serie 'A', en la que sería su segunda experiencia en Italia ya que también jugó en el Udinese.

En ese sentido, el periódico italiano Tuttosport confirmó que las gestiones están muy avanzadas y que existe "mucha expectativa" en el Crotone por la llegada de "Nacho" Pussetto, quien dejó buen recuerdo en Italia cuando estuvo en el Udinese en la temporada 2018-2019.

Pussetto, de 24 años, inició su carrera en Atlético de Rafaela y luego vistió las camisetas de Huracán y el mencionado Udinese antes de pasar al Watford, donde no tiene demasiada continuidad y por eso se interesó por la oferta del recién ascendido Crotone.

En el Crotone juegan los argentinos Lisandro Magallán, ex Gimnasia y Esgrima La Plata y Boca, y Nicolás Spolli, ex Newell's Old Boys.