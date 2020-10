El “Día del Odontólogo” se celebra en medio de las dificultades por la pandemia

Cada 3 de octubre se celebra el "día del Odontólogo'', en países como Argentina, Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, Paraguay, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Sucede que un 3 de octubre, pero en 1917, se conformó la Federación Odontológica Latinoamericana (FOLA) en Santiago de Chile, cuando unos profesionales se reunieron para debatir algunos aspectos claves relacionados con la profesión.

En tanto en 1925, una década después, en el segundo Congreso de FOLA realizado en la ciudad de Buenos Aires, el delegado argentino, el doctor Raúl Loustalán, fue quien propuso que el 3 de octubre sea el día para celebrar el día de la odontología latinoamericana.

La Asociación Odontológica del Noroeste Santafesino, hoy cuenta con 180 socios que pertenecen a los departamentos Castellanos y San Cristóbal. Su presidente es Matías Seffino que señaló en este contexto: “una fecha rara en medio de esta pandemia ya que veníamos todos los últimos años haciendo una linda fiesta donde nos encontrábamos con los colegas. En esta oportunidad se transformó en un mensaje de aliento para los asociados para que poder superar esta situación”.

Al referirse a la realidad de esta actividad en medio del impacto que generó en este 2020 la pandemia de Covid-19, contó que “en un primer momento estábamos atendiendo solamente urgencias y fue bastante problemático para el odontólogo que no podía casi atender. Desde la Asociación hicimos un gran apoyo económico para que cada profesional pueda sobrellevar estos meses; por suerte vemos que los pacientes han vuelto al consultorio y podemos decir que hoy está bastante regularizada la atención en cuanto a la cantidad de pacientes”.

Seffino resaltó que “la odontología es una profesión que si al principio no voy y dejo estar esa patología, siempre se va a agravar. La carie tiene un proceso o cualquier enfermedad de la boca, que con el tiempo se agrava. Los profesionales cuentan con todos los elementos de protección y cuidados necesarios, todo lo que hace a la vestimenta, el tiempo entre paciente y paciente y todo lo que conlleva esta situación de módulo Covid como lo llamamos”.

El presidente de la Asociación Odontológica hizo hincapié en que la mayoría de las Prepagas hoy cubren todos esos elementos que requieren los odontólogos en medio de la pandemia, abonando un código diferente en virtud no solo de la vestimenta sino también del tiempo, pero dejó en claro que “otras Prepagas no lo hicieron, como lo es Osde, -una de las más importante a nivel nacional-, con lo cuál el mes pasado se ha suspendido la atención para estos afiliados, que muchas veces cuando llegan al consultorio se enteran de esta situación, al igual que los que pertenecen a Aca Salud. Hace un mes que se han suspendido los servicios, reitero, porque no han acompañado a los odontólogos con este tema”.



INSUMOS, DOLAR

E INFLACION

Matías Seffino al ser consultado por el impacto de las variantes económicas en cuanto a los insumos que requiere la odontología, explicó que “en muchas ocasiones damos a conocer nuestras complicaciones por el tema del dólar que no se aquieta y remarcando que la inflación de consultorio es muy superior a la inflación de supermercado, de un alquiler o de otra cosa. El 90% de los insumos que usamos son dolarizados y tenemos un monopolio de importadores en los cuales si aumenta el dólar blue ellos aumentan los insumos, que no debería ser así porque ellos importan a dólar oficial, pero siempre que se mueve el dólar paralelo se mueve el precios de los insumos. Cómo contrapartida nosotros tenemos las Obras Sociales y Prepagas que al día de hoy no nos han incrementado”.

“Tenemos una situación también delicada con IAPOS, -la Obra Social provincial-, donde estamos mandando notas dirigidas al director para tener una reunión aunque sea virtual y no obtuve respuestas. Siempre se corta por lo más fino y uno no quiere trasladar los costos al paciente pero estamos en el medio de una situación en la que al día de hoy no se le ha incrementado ningún porcentaje al arancel, los insumos dolarizados aumentan exponencialmente y el paciente paga su Obra Social y no quiere pagar un excedente. Entre la inflación y el dólar acá estamos trabajando todos los días para ver cómo podemos salir adelante”, relató.