Lombardo destacó la ayuda estatal frente a la pandemia

El titular del gremio textil SOIVA participó, junto a otros dirigentes sindicales, de una conferencia de prensa organizada por la Asociación de Periodistas de la República Argentina (APeRA). El rafaelino ponderó el programa ATP impulsado por el Gobierno nacional para asistir a las empresas en el pago de salarios y rechazó una eventual reforma laboral.

FOTO APERA CONFERENCIA CONJUNTA. El rafaelino Marcelo Lombardo comparte la pantalla con periodistas y dirigentes sindicales.

La asistencia que brindó el estado nacional al sector laboral y empresario fue ¨fundamental y determinante¨ para sostener los puestos de trabajo en la mayoría de las actividades económicas del país, según coincidieron en destacar hoy representantes de diferentes gremios.

Así quedó explicitado durante una videoconferencia de prensa organizada por la Asociación de Periodistas de Buenos Aires (APeRA) ofrecida por el secretario Gremial de Aleara (bingos y casinos), Ariel Fassione; el secretario de Interior de la Federación Nacional de la Industria del Vestido y Afines, Marcelo Lombardo; el Tesorero General de Upsafip, Javier Florencio y el secretario general de APHARA (hipódromo), Diego Quiroga.

"De no haber intervenido el gobierno a partir de los ATP la realidad sería diferente y en mi sector estaríamos en una industria al borde la desaparición, explicó Lombardo, quien admitió que si bien en algunos casos "hubo demoras o dificultades en la instrumentación, lo real es que nos permitió seguir en pie y que muchas empresas puedan reconvertirse o iniciar una lenta recuperación¨.

En el mismo sentido, Fassione relató que ¨nuestra situación es dramática porque van a hacer 7 meses que la mayoría de las salas están cerradas, pues sólo en 5 provincias han reabierto los lugares de trabajo, y si no fuera por la asistencia de los ATP estaríamos mucho peor ya que además tenemos un panorama desalentador porque no hay fechas de reapertura en la mayoría de los casos¨. ¨Nuestros compañeros perciben una remuneración del 75 por ciento, pero esperemos que la asistencia continúe porque ya son varios los empresarios que nos advierten que sin certezas de fechas deberían empezar a dosificar sus aportes y que el trabajador sólo cobre lo que llega del estado¨, agregó.

Quiroga, que agrupa a los trabajadores hípicos, explicó que sus afiliados también cobran el 75 por ciento pactado entre la CGT y la UIA, ¨pero lamentablemente hemos sufrido inconvenientes porque hay personal por jornada o que realizan tareas adicionales que vieron disminuidos sus ingresos¨. ¨También nos afecta que los hipódromos empiecen a funcionar pero sin público, porque también se resiente la cantidad de compañeros que cumplen funciones y que pueden mantener una remuneración mínimas, acotó.

Javier Florencio, único representante de un gremio con representación en el estado, defendió la asistencia oficial para el sector público y destacó que afiliados a Upsafip han colaborado en la instrumentación del ATP o los créditos a tasa subsidiada, entre otras medidas, a pesar que ¨desde Agosto del año pasado hemos perdido más del 66 por ciento de nuestros salarios¨ por efecto de la inflación y la falta de ajustes. ¨El estado ha hecho lo mejor que es tomar el toro por las astas y si bien no se le puso un cheque en el bolsillo a cada trabajador, como se hizo en otros país, se decidió hacer algo parecido¨, destacó.

Sobre la situación de los trabajadores de su sector, Florencio aclaró que ¨por suerte no tenemos inestabilidad laboral como en otros tiempos, pero también sufrimos la Pandemia¨, en tanto abogó para que la asistencia estatal ¨continué a los sectores más afectados al menos por lo que queda del año fiscal y los próximos meses del año siguiente¨.

Posteriormente fueron consultados sobre la necesidad de avanzar hacia una reforma laboral, como reclaman algunos sectores para la etapa post-pandemia.

En ese sentido, Lombardo criticó que esos pedidos ¨siempre vienen de la mano de viejas recetas¨ con las que se intenta ¨romper el equilibrio entre el capital y el trabajo, porque siempre se habla mucho de la reforma laboral pero poco de la reforma del capital¨.

Por su parte, Fassione, que representa a empleados de bingos y casinos, respondió que ¨si se trata de ir adaptándonos a los cambios que nos propone la tecnología, o el teletrabajo, estamos dispuestos a ponerle nuestra impronta al debate, pero si tiene que ver con la entrega de conquistas no vamos a ponernos de acuerdo¨.

¨Cuando se propone una reforma global siempre termina perdiendo el compañero¨, afirmó por su parte Florencio.

Por último, Quiroga pidió "reformular cuestiones en materia de impuestos por parte del estado y que los empresarios dejen de tener como objetivo la intención de ganar tantos pesos para que cuando lo traslade a dólares sea el mismo monto¨, más allá de la cotización de la moneda extranjera.

El último punto en que coincidieron fue en la necesidad de sostener de pie el sistema de las obras sociales sindicales, que otorgan cobertura a millones de trabajadores aún en tiempos de crisis sanitaria como la actual.

Al respecto, señalaron que las obras sociales reciben menos aportes y si bien también tienen acompañamiento del estado, la suba de precios de los insumos y la falta de actualización salarial conspira contra su funcionamiento.