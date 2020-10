Viotti: “en ningún momento el intendente habló de una idea de un plan de austeridad”

El concejal de Cambiemos Leonardo Viotti al analizar el proyecto de presupuesto 2021 recientemente presentado por el Ejecutivo local, opinó: “valoró el esfuerzo y el gesto del intendente y su equipo de que a pesar de la difícil situación y emergencia que estamos atravesando en el marco de la pandemia, hayan cumplido con los tiempos establecidos para la presentación del presupuesto y la ordenanza tributaria. Las dos herramientas más importantes que tiene que analizar el poder legislativo cada año”.

“Si bien fue aclarado por el propio intendente en el marco de esta situación, es natural que haya mucha incertidumbre y mucha de esta información pueda cambiar de aquí al momento de ser votado en diciembre seguramente. Entendemos esta situación y quedamos a la espera de ajustar lo que sea necesario para que sea votado con el mayor nivel de certeza posible”, sostuvo el edil.

Viotti reconoció la importante apuesta que el intendente plantea hacer en áreas relevantes y señaló: “veo con buenos ojos que haya una apuesta importante a salud, empleo, a la obra pública y a seguridad, pero me habría gustado que en la presentación el intendente hiciera hincapié o hubiese trabajado en una reducción de gastos, en un plan de austeridad. En ningún momento de su presentación habló de una idea de un plan de austeridad en base a la situación excepcional que estamos viviendo y la necesidad de recortar tal vez algunos gastos del funcionamiento en general”, dijo el concejal de la oposición. Y agregó: “este proyecto intenta incorporar al menos 104 nuevos puestos en el Estado local y no creo que sea el momento de agrandar las estructuras estatales, salvo que existan demandas puntuales que deban ser atendidas”, resaltó.

Además Viotti manifestó que “cuando hay una necesidad de personal específico se discute y se aumenta la planta si es necesario para un servicio particular; no coincido con la idea de aumentar la planta o la cantidad de contratados y luego ver cómo llenamos ese cupo. La discusión debe ser al revés y es lo mismo que vengo planteando todos los años”.



SOBRE EL SUPERAVIT

Respecto al superávit que expresa el proyecto del presupuesto 2021, Leonardo Viotti dijo que “el intendente hizo hincapié en que el presupuesto da superávit, pero el resultado que da entre los recursos y los egresos está dado principalmente porque se prevé la venta de activos municipales por un total de 185 millones de pesos; muy superior a lo que se había dado en otros períodos”.

“El intendente contó que se prevé la venta del predio de la flor, por eso el alto valor de este punto en particular, pero a su vez el intendente dijo que no está seguro de poder venderlo; entonces creo que incorporar en el presupuesto la posible venta del predio de la flor, tiene por objetivo aumentar los recursos, para que finalmente termine dando superávit”, afirmó Viotti.

En tanto el concejal dijo que “el intendente debería ser un poco más preciso respecto a si se va a vender o no se va a vender, para saber si incorporarlo o no porque si no vamos a estar aprobando este punto, sin saber si realmente está la decisión política de vender este importante predio municipal y que se piensa hacer con ese dinero”.

Finalmente el edil de Cambiemos explicó que “obviamente vamos a analizar punto por punto, llevará algunas semanas el análisis y podremos hacer más adelante un análisis más pormenorizado para ver cómo se componen los gastos, más allá de lo que el intendente dice de que pone énfasis en la salud, la obra pública, el empleo y la seguridad; si realmente esto se ve reflejado en el análisis pormenorizado del presupuesto: Respecto a la obra pública, lo que veo en particular es que se prevén hacer obras que ya fueron presupuestadas otros años y no se realizaron. Espero que realmente este año se realicen, como el entubado de calle Tucumán”.