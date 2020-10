Las nuevas medidas cosecha tantos respaldos como críticas Nacionales 03 de octubre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 3 (NA). - La mayoría de los industriales calificaron de "positivas" las medidas anunciadas por el Gobierno, porque entienden que ayudarán a exportar más y reactivar la economía. El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, opinó que "son buenos anuncios y van en el sentido de los que veníamos pidiendo, porque permiten ir ganando confianza".

"Liberar retenciones es una medida necesaria e inteligente, la ecuación es toda ganancia, ya que se genera actividad económica", añadió Acevedo. "Le veníamos diciendo al Gobierno que tenía que bajar o prorrogar impuestos, como se anunció ahora que sucederá con impuesto a las Ganancias para nuevas inversiones, porque si no se bajan, no se va a poder recaudar porque no vienen las inversiones", dijo el titular de la central industrial.

El presidente de la Cámara de la Construcción, Iván Szczech, señaló que los anuncios son "positivos, permitirán reactivar y la inversión en obra pública del presupuesto del año que viene duplica la que estaba en el presupuesto anterior, de 2019".

Sin embargo, las medidas destinadas a fortalecer las reservas recibieron críticas de dirigentes del sector agropecuario, que las calificaron de "aisladas e insuficientes", y lamentaron no haber sido consultados por el Gobierno. La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias (CEEA) consideró que "no abordan la problemática real de los productores agropecuarios".

La comisión dijo que en dos reuniones que sus representantes mantuvieron con Alberto Fernández, tanto en su condición de candidato como de presidente electo, sostuvo que su Gobierno "no tomaría medidas que afectaran al campo sin consultar a la Comisión de Enlace", y "este no ha sido el caso".

La Comisión reiteró que los productores no son los causantes de la dramática y persistente situación económica que atraviesa el país e indicó que la falta de dólares es una consecuencia de las "pésimas políticas de exportación que se han tomado, mirando solo la recaudación y desalentando el crecimiento de la producción exportable".

Por su parte, el presidente de la Federación Agraria Argentina, Marcelo Achetoni, se quejó de las medidas no fueron consultadas y a los dirigentes del campo les avisaron 20 minutos antes. Según el dirigente, "el sector que puede vender se ve beneficiado circunstancialmente con la reducción de las retenciones a la soja, pero enoja que en enero vuelvan al 33%".

En tanto, la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) consideró "insuficientes" las medidas anunciadas por el Gobierno para atraer divisas, aunque destacó que van en buen sentido. Dijo que "significan un reconocimiento del Poder Ejecutivo de que la carga tributaria es elevada". "La agroindustria que representa CIARA siempre sostuvo la posición de que todo tipo de retenciones y restricciones al mercado de granos y sus derivados son distorsivos, por lo que apoya al Consejo Agroindustrial Argentino en sus esfuerzos al proponer un cronograma de reducción y eliminación de derechos y la remoción de restricciones a la exportación", indicó.

Finalmente, economistas advirtieron en que las medidas lanzadas por el Gobierno son "insuficientes y tibias" para generar un clima de confianza y señalaron que "falta resolver el déficit fiscal y anunciar un plan económico".