Dólar blue marcó nuevo récord Nacionales 03 de octubre de 2020

BUENOS AIRES, 3 (NA). - Tras las nuevas medidas económicas y la estrategia cambiaria de flotación administrada, el dólar blue pegó ayer un salto de tres pesos y marcó un nuevo récord de $150, mientras la divisa para ahorro superó los $136, con un alza de $2,70, en una jornada marcada por el nerviosismo, en la que el Banco Central vendió u$s 150 millones, según fuentes del mercado.

De acuerdo con las cotizaciones que en promedio publica el Banco Central, la divisa norteamericana cotizó a $76,47 para la compra y $82,44 para la venta, por lo que con el recargo del 30% del impuesto PAIS y del 35% del plus que se puede deducir de Ganancias y Bienes Personales trepó a $136,02.

De este modo, en sólo una jornada el dólar al público -que sólo puede adquirir u$s 200 por mes- escaló en un sólo día $2,70, impulsado por la nueva estrategia del Central de liberar el valor de la divisa.

La autoridad monetaria que conduce Miguel Pesce salió al mercado a ofrecer dólares a 76,95 pesos, unos setenta centavos (0,9%) por arriba del precio del jueves, en el marco de su nueva estrategia de devaluaciones "sorpresivas" y eso impactó en todos los sectores. En su nueva estrategia, el Central busca "abandonar el mecanismo de devaluación uniforme, otorgando mayor volatilidad y manteniendo el nivel competitivo del tipo de cambio real multilateral".

Sin embargo, con los nuevos controles y restricciones prácticamente se tornó imposible la venta al público a través de operaciones de home banking.