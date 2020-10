La carta de Fernández Nacionales 03 de octubre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

El presidente Alberto Fernández le envió ayer una carta a su par de Estados Unidos, Donald Trump, para desearle a él y a su esposa, Melania Trump, una "pronta recuperación" luego de que contrajeran COVID-19.

"Con particular pesar he tomado noticia de que usted y su esposa, Melania, han sido afectados por el COVID-19. Le escribo estas líneas para desearles a ambos una pronta y feliz recuperación", inició el mandatario nacional en la misiva.

El Presidente también señaló que la pandemia no "distingue entre gobernantes y gobernados", por lo que todo el planeta se encuentra "amenazado" y se deben extremar los cuidados.

"La magnitud de esta pandemia mundial no distingue entre gobernantes y gobernados, y extiende su peligrosidad de modo amplio", sostuvo el jefe de Estado en la carta, luego de que se conociera que Trump y la primera dama norteamericana se enfermaron de coronavirus.

En el mensaje, continuó: "Todos y todas estamos amenazados y por eso deben profundizarse los cuidados". "Así lo entienden nuestras comunidades, que enfrentan esta tragedia con entereza y responsabilidad", resaltó Fernández.

Y agregó: "Expresándole mi solidaridad en este desafiante momento, y uniéndome a los sentimientos de todo el pueblo de los Estados Unidos, le reitero los deseos en pos de la superación de esta difícil situación".

El mandatario argentino firmó la misiva de puño y letra, y fue difundida de forma oficial este viernes por la tarde luego de que se confirmara que Trump fue internado en el Centro Médico Militar Walter Reed, tras presentar "síntomas leves" de la enfermedad.