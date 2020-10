Buenos Aires recibe al Turismo Carretera Deportes 02 de octubre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

PRENSA ACTC VALENTIN AGUIRRE. El arrecifeño es líder del campeonato con la Dodge.

Tras una ausencia de poco menos de seis años, el Turismo Carretera regresará el fin de semana al autódromo "Oscar y Juan Gálvez" de Buenos Aires.

La categoría visitó por última vez el trazado porteño el 7 de diciembre de 2014, quedándose con la victoria Martín Ponte (Dodge) y con el título Matías Rossi (Chevrolet).

En la parte técnica, vale la pena destacar que los motores multiválvulas nunca se presentaron en el circuito del Parque Almirante Brown, por lo que no existen antecedentes bajó la actual preparación de los autos de la categoría.

Otra de las curiosidades es que en el regreso a Buenos Aires, no habrá público en las tribunas, como sucedió en las dos recientes carreras de San Nicolás, como consecuencia del protocolo que se aplica por la pandemia.

Hoy no se cumplirá ningún tipo de actividad en el circuito de 5.641 metros de extensión, por lo que solamente se utilizarán dos jornadas para dar un total cumplimiento al espectáculo: sábado y domingo.



EL CRONOGRAMA

Quedó ordenado de la siguiente mañana:

Mañana sábado: de 11:00 a 11:15 y de 11:18 a 11:33 primer entrenamiento TC Pista; de 11:38 a 11:53 y de 11:56 a 12:11 primer entrenamiento Turismo Carretera; de 12:15 a 12:35 y de 12:40 a 13:00 segundo entrenamiento TC Pista; de 13:05 a 13:35 y de 13:40 a 14:10 segundo entrenamiento Turismo Carretera; de 15:05 a 15:13, de 15:18 a 15:26 y de 15:31 a 15:39 clasificación TC Pista; de 15:50 a 15:58, de 16:03 a 16:11, de 16:16 a 16:24 y de 16:29 a 16:37 clasificación Turismo Carretera:

Domingo: a las 10:05 primera serie TC Pista (4 vueltas); a las 10:30 segunda serie TC Pista (4 vueltas); a las 10:55 primera serie Turismo Carretera (4 vueltas); a las 11:20 segunda serie Turismo Carretera (4 vueltas); a las 11:45 tercera serie Turismo Carretera (4 vueltas); a las 12:30 final TC Pista (15 vueltas ó 40 minutos) y a las 13:30 final Turismo Carretera (20 vueltas ó 50 minutos).



EL CAMPEONATO

Luego de cuatro fechas, Valentín Aguirre encabeza las posiciones con 152,5 puntos; Juan Cruz Benvenuti lo sigue con 149,5; Facundo Ardusso tiene 131,5; Nicolás Trosset 124; José Manuel Urcera 123,5; Julián Santero 123; Agustín Canapino 122,5; Juan Bautista De Benedictis 116,5; Gastón Mazzacane 112,5; Juan Pablo Gianini 96; Esteban Gini 92,5; Guillermo Ortelli 88; Mariano Werner 86,5; Santiago Mangoni 77,5; Jonatan Castellano 71,5... Nicolás González 6.

Hasta el momento no hubo ganadores repetidos: Facundo Ardusso (Torino) se impuso en Viedma; Juan Cruz Benvenuti (Torino) en Centenario; Nicolás Trosset (Dodge) en Centenario I y Gastón Aguirre (Dodge) en San Nicolás II.