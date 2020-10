Por ahora no tendría su fecha la Argentina Deportes 02 de octubre de 2020 Redacción Por PRECALENDARIO DEL RALLY MUNDIAL

PRENSA WRC THIERRY NEUVILLE. El último ganador en 2019.

Importantes novedades se registrarían en el calendario del Rally Mundial para la temporada 2021, de acuerdo con los trascendidos que publicaron distintos medios especializados de Europa.

En principio, no se llevarían a cabo varias fechas tradicionales, como las que se realizan anualmente en Francia y Gran Bretaña, pero tampoco formarían parte del cronograma de actividades Australia o Nueva Zelanda, por lo que habría una sola competencia en Oceanía.

En nuestro continente, perderían sus lugares México y Argentina, pero volvería a realizarse la prueba mundialista en Chile.

En cuanto al Rally de Argentina, que no pudo llevar a cabo su edición número 40 esta temporada como consecuencia de la pandemia, por el momento no se habrían reunido los avales para garantizar su lugar en el calendario.

Se juzga oportuno aclarar que la Federación Internacional del Automóvil (FIA) todavía no oficializó el programa de competencias, aunque sí está confirmado que el inicio de la actividad se concretará en Montecarlo.

En cambio, mantendrían sus fechas Estonia y Turquía, que se constituyeron en una especie de "salvataje" para seguir avanzando con el actual certamen y se menciona con insistencia el regreso de Kenia y Japón.

El precalendario incluye estas posibles fechas: 21 a 14 de enero, Montecarlo; 11 al 14 de febrero, Suecia; principios de mayo, Portugal; comienzos de junio, Italia; finales de junio, Kenia; finales de julio, Estonia; comienzos de agosto, Finlandia; finales de agosto, Irlanda; mediados de septiembre, Chile; finales de septiembre, Turquía; finales de octubre, Catalunya y mediados de noviembre, Japón.