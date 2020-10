Muller a Japón Deportes 02 de octubre de 2020 Redacción Por BASQUETBOL

FOTO ARCHIVO CAMBIO DE PLANES./ Lo esperaban en Colombia, pero surgió la oferta japonesa.

El paranaense Facundo Muller finalmente no fichará en Cali por la Liga de Colombia porque le salió un contrato de dos años en Japón.

Quien fuera entrenador de Ben Hur de Rafaela y Libertad de Sunchales en la Liga Nacional, había estado un mes en Japón dirigiendo a la selección nacional cuando Julio Lamas firmó como entrenador allí, ya que él estaba en Argentina con San Lorenzo y no pudo ir de entrada, por lo que Facundo de alguna manera hizo contactos en ese país que, años después, le están volviendo informó el sitio basqueplus.com.

Aunque no es oficial, el equipo al que irá el argentino es el Veltex de Shizuoka, de la B3 de Japón, esto es, la tercera división de aquel país, donde jugará este año Marcos Mata (pero en la B2). Seguramente, en las próximas horas se hará el anuncio oficial de los japoneses teniendo en cuenta que ya se dio la desvinculación del equipo colombiano.