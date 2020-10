Albertengo rescindió con el Rojo y fue reconocido Deportes 02 de octubre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Independiente anunció ayer la partida del delantero Lucas Albertengo, quien rescindió su vínculo con la institución, y presentó a Lucas Rodríguez, nuevo refuerzo que firmó contrato hasta el 31 de enero de 2021, con la posibilidad de extenderlo hasta diciembre de ese año. "Lucas Albertengo firmó la rescisión de su contrato con Independiente. ¡Gracias por estos más de 5 años, Flaco! ¡Éxitos en lo que viene!", publicó el "Rojo" en sus redes sociales, mostrando de esta manera el afecto que supo cosechar el ex Atlético Rafaela por sus valores humanos y deportivos.

De esta manera, el futbolista oriundo de Egusquiza, que fue uno de los integrantes del plantel que conquistó la Copa Sudamericana 2017 con Ariel Holan como entrenador y que hace cinco años que estaba en la entidad de Avellaneda, se fue del club a pesar de que tenía vínculo hasta diciembre de este año.

Albertengo se encontraba entrenando con el grupo de jugadores que no están en los planes del DT Lucas Pusineri, por lo cual decidió anticipar su salida y su destino podría ser Arsenal de Sarandí, aunque no se descarta que emigre a Defensa y Justicia o a Patronato de Paraná.

La baja del atacante se suma a las de Martín Campaña (Al- Batín de Arabia Saudita), Juan Sánchez Miño (Elche de España), Gastón Silva (Huesca de España), Leandro Fernández (Inter de Porto Alegre), Braian Romero (Defensa y Justicia) y Cecilio Domínguez (Austin FC de los Estados Unidos).

Por otro lado, Independiente le dio la bienvenida a Lucas Rodríguez, lateral izquierdo de 27 años que llegó con el pase en su poder y firmó contrato hasta el 31 de enero del 2021. Sin embargo, el zurdo que jugó en Tigre, Argentinos Juniors y Veracruz de México podría continuar hasta fines del 2021 a cambio de 80 mil dólares y con una opción de compra de 500 mil de la misma moneda por el 60 por ciento de su ficha.