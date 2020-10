Que sí, que no, al final Atlético tendrá amistoso Deportes 02 de octubre de 2020 Redacción Por La Crema fue invitada por Newell's para jugar el sábado. Tras idas y vueltas en la víspera, el partido fue confirmado.

FOTO PRENSA ATLETICO PRIMER DESAFIO./ La Crema entrenará hoy en el autódromo preparando el encuentro.

En la jornada de la víspera la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó una larga tanda de partidos amistosos para los próximos días. Entre ellos uno entre Newell's Old Boys de Rosario y Atlético de Rafaela, en el sur provincial, para este sábado. El ensayo estuvo caído luego del mediodía de ayer, pero se reflotó en las últimas horas de la tarde para que pudiera finalmente concretarse y fijarse para las 10 en el Coloso Marcelo Bielsa, disputándose dos tiempos de 35 minutos.

La invitación de la Lepra, que estaba buscando rivales desde hace unos días, llegó en las últimas horas y desde barrio Alberdi consultaron a la Municipalidad de Rafaela para ver si al regreso del hipotético viaje los futbolistas iban a tener que cumplir con los 14 días de aislamiento, que se solicitan a quienes viajan a ciudades de circulación comunitaria. Aunque ahora Rafaela también está en ese rango dentro de la pandemia del coronavirus, se informó que efectivamente se deberían cumplir con esos requisitos.

En este aspecto evidentemente alguna situación de desinformación se produjo, ya que el sábado pasado jugaron en Rosario Newell's y Unión, y los jugadores del equipo santafesino al regreso a la capital provincial siguieron con el cronograma habitual de entrenamientos, ya que los protocolos de AFA para el fútbol profesional contemplan estas situaciones. Finalmente en la tarde del jueves esto se aclaró y al regreso los protagonistas podrán volver a entrenar sin inconvenientes.

Para el DT Walter Otta será una buena oportunidad de empezar a ver en acción su nuevo plantel tras un prolongado parate en cuanto a partidos de más de seis meses, ante un rival importante de la Liga Profesional y en un cotejo seguramente televisado. Recordemos que el primer equipo que paró el técnico el miércoles en el predio fue con Matías Tagliamonte; Lucas Blondel, Gastón Tellechea, Stéfano Brundo y Ángelo Martino; Ayrton Portillo, Emiliano Romero, Facundo Soloa y Matías Valdivia; Juan Cruz Esquivel y Claudio Bieler.

Cabe acotar que AFA está abocada ahora a solucionar con el Gobierno las cuestiones en viajes interprovinciales, incluyendo los vuelos, para oficializar el regreso del torneo el 16 de octubre en la Liga Profesional. La Primera Nacional sería en noviembre.



OTROS AMISTOSOS

Este sábado se desarrollarán varios cotejos desde las 9:00, cuando Talleres de Córdoba recibirá a Instituto en el estadio Mario Alberto Kempes, al mismo tiempo que Independiente chocará con Gimnasia de La Plata en el Libertadores de América.

Media hora más tarde, Godoy Cruz de Mendoza será local en su predio ante Gimnasia de la misma provincia, y Platense se enfrentará con Almirante Brown. A las 10:00, San Lorenzo irá al predio de River en Ezeiza para medirse con la Reserva del "Millonario", mientras que Atlético Tucumán será anfitrión en el duelo con Central Córdoba de Rosario.

Además, Unión de Santa Fe y Rosario Central jugarán en horas del mediodía, y Banfield y Argentinos Juniors lo harán a partir de las 15:00. El mismo sábado también se jugarán los cotejos de All Boys- Argentinos Juniors y Huracán-Arsenal, pero aún no se definieron los horarios.

El próximo miércoles continuará la acción, dado que el "Globo" y Talleres de Córdoba harán lo propio en Parque Patricios, y seguirá el sábado 10 de octubre con otros dos cotejos: Independiente-Deportivo Morón, a las 9:00, y San Lorenzo contra la "T" en el Nuevo Gasómetro, donde los dirigidos por Mariano Soso ya retomaron la actividad con dos amistosos ante el "Lobo" platense (0-0 y 0-1). Por último, el martes 13, el equipo cordobés volverá a ser protagonista cuando visite a Argentinos Juniors en La Paternal.



TARASCO DEJO FERRO

Rubén Tarasco firmó la rescisión de su contrato de común acuerdo con la dirigencia y de esta manera dejó de ser jugador de Ferro. El atacante sunchalense, ex Unión y 9 de Julio, de 25 años había llegado al Verde en septiembre de 2019 por el cupo que se abrió tras la lesión de Matías Muñoz, sin embargo nunca pudo afirmarse en el equipo de Jorge Cordon. En su estadía en Ferro, Tarasco jugó diez partidos con la camiseta verdolaga, siete de ellos como titular. Además, marcó un solo gol.