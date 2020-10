Según el abogado de Facundo Castro: "están identificados los asesinos" Policiales 02 de octubre de 2020 Redacción Por Leandro Aparicio aseguró que ya tienen identificados a los culpables de la muerte del joven. La jueza dijo que murió por asfixia por sumersión, un ahogamiento.

Leandro Aparicio, abogado de la familia de Facundo Astudillo Castro, la víspera confirmó que se darían a conocer los resultados preliminares de los peritajes sobre el cuerpo del joven.

Según aseveró a El Destape Radio, ya lograron identificar a los culpables del asesinato.

"Ya tenemos identificados a los asesinos de Facundo. Lo que estamos esperando es otra información complementaria", admitió Aparicio.

Según contó el abogado, su perito identificó que Facundo murió por asfixia.

También aseguró que "nos dijeron que hay un informe preliminar del peritaje del cuerpo de Facundo", y que "nuestra perito va a escuchar el informe preliminar del peritaje. Si está de acuerdo lo va a firmar, sino no".



El letrado aclaró que "si el informe del Equipo Argentino de Antropología Forense no tiene en cuenta las huellas, la zapatilla, el patrullero Etios, es un informe parcial que dirá algo" y puntualizó que "hay pruebas que confirman la identidad de algunas personas".

"La jueza Marrón recibió la causa de Facundo el 26 de junio a la hora 14:15. ¿Por qué? Porque ese día a las 11 fue cuando fuimos al Juzgado y no la tenían", aseguró Aparicio.



Asimismo, destacó que "la jueza y el fiscal le dieron vía libre a la Policía para que haga lo que quiera".

Finalmente, sentenció que "van a ir nuestra perito y el fiscal Heim, a recibir el informe del peritaje".



Así lo demuestra el resultado de la autopsia, según la jueza federal a cargo de la investigación, tras recibir un informe que habla de una asfixia por sumersión, un ahogamiento.

"La sumersión (mecanismo asfíctico) es la causa de muerte por obstrucción de la vía aérea por el ingreso de líquidos durante el proceso de respiración bajo el agua, generando el ahogamiento (asfixia mecánica)", reza parte del informe.