Procesaron a banda que lideraba "Yiyo" Ramallo

Evelio “Yiyo” Ramallo, de 35 años de edad, quien en agosto pasado firmó una condena de tres años por haber agredido a un fiscal con un tacho de basura en medio de una audiencia en los Tribunales de Rafaela, quedó nuevamente implicado en una causa judicial. La misma se tramita en el fuero federal y lo tiene sindicado como el jefe de una banda narco que operaba en Rafaela, pero que se suministraba de estupefacientes en la ciudad de Santa Fe.

Reinaldo Rodríguez, juez federal a cargo del Juzgado de Rafaela, dictó el procesamiento para Ramallo tras considerar que el mismo dirigió hasta el pasado 22 de agosto una organización criminal, dedicada a la venta de drogas, desde la Unidad Penitenciaria N° 11 de Piñero, dependiente del Servicio Penitenciario provincial.



ORGANIZADOR

De acuerdo a información de Aire de Santa Fe, el fallo del magistrado, que hizo lugar al pedido del fiscal del caso, lo encontró presuntamente responsable del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en calidad de organizador, por lo que ordenó su prisión preventiva y además le trabó un embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 500 mil pesos.



LO PRECEDENTE

El 22 de agosto pasado, la Unidad Investigativa Antinarcóticos llevó a cabo los allanamientos para desbaratar la organización.

La resolución también alcanza a otras seis personas sindicadas a lo largo de investigación como quienes desempeñaron dentro de la banda distintos roles: Carina Soledad Castillo (21); Yoana Carolina Olivera (28); Diego Hernán Molina (34); Cristian Daniel Ferreyra (41); Nanci Lorena Zunoffen (42); y Joaquín Angel Babijezuk (30), todos procesados por comercio de estupefacientes.



EL DISPARADOR

La investigación tuvo su inicio a raíz de la interceptación de dos mujeres que iban a bordo de un remis en la ruta provincial 70 (en el kilómetro 45) el pasado 22 de mayo. Ambas portaban dos armas de fuego (pistolas), de las cuales una tenía la numeración limada.

Las pistolas fueron secuestradas en el marco de una causa que buscó dar, en el Ministerio Público de la Acusación, con el comercio ilegal de armas y su posible utilización para cometer ilícitos. Sin embargo, con el devenir de la pesquisa, una serie de escuchas a personas involucradas develaron una trama narco como trasfondo de aquel secuestro por lo que la investigación pasó el fuero federal.



INTERVENCIONES

TELEFONICAS

Tan solo bastaron una serie de intervenciones telefónicas, para dar cuenta que quien estaba a cargo de la organización era un conocido preso de la ciudad de Rafaela que para ese entonces estaba alojado en el penal de Piñero. "Yiyo" Ramallo purga una condena de 20 años de prisión por un homicidio, y por haber agredido a un fiscal el 13 de diciembre del 2018, en los Tribunales rafaelinos.

Los investigadores detectaron que quien oficiaba como ladera de Ramallo era Carina Soledad Castillo, de 21 años, quien quedó registrada en las escuchas. Para el juez Rodríguez "se encargaba de fraccionar, estirar, comercializar y distribuir la droga a puntos de venta" al menudeo en Rafaela. Y además se habría encargado de recaudar las ganancias obtenidas de esa actividad ilícita.



"VENDES DROGAS,

NO CARAMELOS"

Desde la cárcel, Ramallo daba las órdenes a la banda. "Ya te dije son negocios de droga, y son cosas serias. Estas vendiendo droga, no caramelos, droga", le dijo "Yiyo" a la joven sobre cómo debía actuar para la venta y el cobro de la actividad clandestina.

"Lo hice como vos me dijiste, o sea le puse 40 gramos de la piola y 60 gramos de creatina y lo mezcle, lo pise en un plato de ahí, y lo estuve pisando, lo estuve pisando, lo pise, lo mezclaba, lo mezclaba…", le respondió Castillo, en otro diálogo. judicial.



EL PROVEEDOR

Joaquín Angel Babijezuk, cuidador de caballos del Hipódromo de Las Flores, resultó ser el proveedor de droga de la banda, y fue procesado por las escuchas telefónicas que desnudaron su participación en la banda.



ESLABON INFERIOR

Como involucrados también están Cristian Daniel "Kiko" Ferreyra, imputado de acopiar y acondicionar el material estupefaciente; Yoana Carolina Olivera, por haber realizado la comercialización en un bunker de la calle Lucio Casarín al 1900 de Rafaela; y Lorena Zunoffen, procesada porque se encargó de transportar la droga desde Santa Fe a Rafaela.