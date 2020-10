El Consejo Agroindustrial destacó batería de medidas Nacionales 02 de octubre de 2020 Redacción Por El espacio, si bien elogió la "apertura al diálogo", advirtió que las medidas son una "aspirina".

FOTO NA INDUSTRIALES. Se retiran de Casa Rosada tras asistir a los anuncios.

BUENOS AIRES, 2 (NA).- El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) destacó ayer la "apertura al diálogo" por parte del Gobierno, pero advirtió que las medidas son una "aspirina para un paciente con fiebre". "Lo que escuchamos hoy es una aspirina, claramente, en un paciente con fiebre. Tomamos como un aliciente, como una muestra del Gobierno a esta apertura al diálogo, a esta construcción público-privada", resaltó el presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y portavoz del CAA, José Martins.

En declaraciones a medios acreditados en Casa Rosada, entre ellos NA, Martins precisó: "Nos parece muy oportuna esta convocatoria al diálogo. Si bien estas medidas probablemente no vayan a conformar a muchos sectores de nuestra economía, pero desde el Consejo Agroindustrial celebramos que haya un pequeño estímulo".

"Es tratar de construir una política a mediano y largo plazo, en el sentido que de un marco de previsibilidad para poder atraer inversiones para crecer en el valor agregado, para generar divisas, crecer en el empleo", destacó. .

Por su parte, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, afirmó que las medidas anunciadas por el Gobierno fueron "bastante integrales", y precisó: "Van en el sentido de lo que la mayoría de las empresas estaban pensando o queriendo".

"Los derechos a las exportaciones industriales fueron puestos después de una enorme devaluación en el 2018, y de ahí en más esa situación hoy no existe en la Argentina. Hoy es una Argentina totalmente diferente, que necesita exportar y que no puede tener derechos de exportaciones. Son medidas que van en el sentido correcto y las celebramos" .

En tanto, el presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), Alberto Carlocchia, afirmó que "no siempre uno logra todo lo que necesita", pero consideró que la minería tiene "muchísimo potencial de desarrollo en la Argentina".

"La minería es netamente productiva y netamente exportadora.

En las circunstancias en las que nos encontramos como país, creo que es indispensable buscar las herramientas apropiadas para que industrias como la nuestra puedan desarrollarse", manifestó.

Dijo que se debe "pensar en la creación de oportunidades para la gente en esos lugares donde la minería puede desarrollarse".

"Tenemos que seguir paso a paso, etapa por etapa, generar más trabajo. Vamos a seguir haciendo propuestas y buscando el mejor clima para la llegada de inversiones", cerró.