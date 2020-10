Otro fin de semana a pura música

Desde abril, el ciclo “La Seguimos En Vivo” ya puso al aire 150 espectáculos musicales, de teatro y danza. La propuesta, organizada por el Ministerio de Cultura de la Provincia, pone en valor cada fin de semana shows en escenarios de toda Santa Fe, que permiten a los artistas monetizarlos usando el sistema de “gorra virtual”, ya que el público puede adquirir tickets y así colaborar, aunque no es obligatorio.

El fin de semana arranca este jueves en Reconquista y Venado Tuerto, continúa el viernes con shows en Rosario y Santa Fe, prosigue el sábado en General Lagos y la capital provincial, y cierra el domingo con espectáculos que se registraron en Rosario y Santa Fe.

Como siempre, los shows se realizan sin público presencial y bajo el protocolo Covid-19 para artistas y técnicos, y se transmiten en directo por 5RTV, el canal público, y las redes del Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe.



Reconquista



Ayer, a las 21, en el Teatro Español se presentó Incierta, una banda de rock alternativo con influencias de new metal. Se formó a principios de mayo de 2017, en Reconquista, provincia de Santa Fe. Está integrada por Luciano Castro en guitarra, Adrián Nicli en bajo, Marcelo Fasano en batería y Jesica Monzón en voz.

A lo largo de estos tres años, Incierta llevó su música a Vera, villa Ocampo, Santa Fe, Corrientes, Formosa, etc. También en diferentes programas de FM de Santa Fe y radio online de Tandil.

Actualmente la banda se encuentra en proceso de grabación del primer material de estudio que consta de 11 canciones de autoría propia que forman parte de este show y creando nuevas para el segundo.



Venado Tuerto



A las 22, en el Centro Cultural Provincial Ideal, llega el turno del Dúo Tanguero. Oriundo de Santa Isabel, el binomio Damián Del Greco (guitarra) y Santiago Sampo (guitarra y voz), intenta revalorizar la música ciudadana que ambos escucharon en su infancia a través de sus familias, generando nuevos arreglos e interpretaciones, y a su vez estrategias para difundir la música tanguera en tiempos de cuarentena.







Rosario



El viernes 2 de octubre, a las 21, en la Sala Lavardén, se presentarán dos capítulos del ciclo “Música de Cámara”, a cargo de Pablo Jubany y Vanina Israel. Dos estilos de una propuesta en formato íntimo, registrada en el cálido Petit Salón de la Sala Lavardén, donde cada artista comparte su música y sus historias.

Es el caso de Jubany, músico rosarino, quien aporta al ciclo sus influencias del glam rock, el pop de cámara y la canción de autor.

Vanina Israel, cantautora, escritora, bailarina y docente nicoleña, por su parte, está dedicada a la composición e interpretación de músicas de raíz folklórica.

El domingo 4 de octubre a las 22, también grabado en Sala Lavardén, se repondrá “Música para volar”,un grupo que se formó en 2012, y desde hace más de cinco años se encuentra en gira por toda Argentina y el exterior con sus espectáculos, que incluyen dos repertorios sinfónicos basados en la carrera de Gustavo Cerati: “Música para Volar + Kubrick”; “Paseo eléctrico”, “Hello! Charly Unplugged“ y un recorrido sinfónico por la obra de Charly García estrenado el año pasado.

En la carrera de “Música para Volar” el año 2019 fue fundamental, ya que se presentaron por primera vez –y a sala llena– en el Teatro Coliseo de Santiago de Chile y el mítico Gran Rex de Buenos Aires, lo cual marcó el comienzo de un circuito internacional que comenzaba a desplegarse en 2020, cuando sobrevino la pandemia mundial y las posteriores medidas de aislamiento.

Una constante en la carrera de “Música para Volar” es el profundo respeto por la obra musical que abordan, así como la búsqueda de generar experiencias integrales en el espectador, diseñando cada detalle de la puesta en función de crear momentos.

La agrupación está integrada por José Matteucci en voz y batería; Alexis Thompson en guitarras, Julieta Sciasci en bajo, y Bruno Moreno en piano y arreglos. En este concierto participarán además Ignacio Quiroz, en violín; Paolo Ferrara en violoncello, y Azul Chiavia en fagot.



General Lagos



El sábado 3 de octubre, a las 21, desde la Casa Bicentenario, donde se presentaron originalmente, llega la reposición de una doble propuesta, Rocío Kreiff y Versatélite.

La cantante comenzó con la música en 2014, tocando en bares de su Arroyo Seco natal. En 2016 tuvo la posibilidad de formar su primer banda tropical, aunque luego ese grupo se disolvió y retomó su camino como solista. Actualmente se encuentra componiendo sus propias canciones, descubriendo su lado más íntimo.

En el caso de Versatélite, la banda se formó en 2012 en Fighiera. En 2019 editó su primer material de estudio, grabado y producido en estudios Penny Lane de Rosario y hoy, con una formación renovada y fiel a su impronta rockera, el grupo prepara su nuevo material discográfico.







Santa Fe



El viernes 2 de octubre, a las 22, podrán verse dos recitales que se presentaron en el Centro Cultural Provincial Paco Urondo, protagonizados por Orilleras y Karen.

El primero es un dúo integrado por dos experimentadas cantantes, María Eugenia Pelegri y Rocío Solís, que unieron sus destinos artísticos durante el aislamiento y han decidido consolidar una propuesta basada en el folclore argentino y la música popular latinoamericana.

Karen, en tanto, es una cantante que lleva más de 10 años recorriendo escenarios, brindando un repertorio que abarca expresiones folclóricas que van desde la chacarera, el escondido, gato y huayno hasta la clásica zamba o el chamamé.

El sábado 3 de octubre, a las 22, se repondrán dos shows que también se realizaron en el Centro Cultural Provincial Paco Urondo: Caliero y Pasamanos.

Guillermo Caliero es un trompetista que nació en Santa Fe, en 1973. Estudió con su padre, quien era director de la Banda Municipal de la provincia, y con diferentes profesores. En 1992 se traslada a Buenos Aires para continuar con sus estudios. Tocó con artistas como el contrabajista Horacio Fumero, el trombonista norteamericano Conrad Herwig, el saxofonista español Perico Sanbeat y el vientista cubano Paquito D’Rivera.

Pasamanos, por su parte, nació cuando corría 1985, y Eduardo Gaviola (voz y guitarra) convocó a su amigo y bajista Carlos Klein para darle forma a un proyecto: armar una banda de música alternativa, un modo de hacer rock con identidad santafesina. Alberto Suárez (guitarrista) y Pedro Andrada (baterista) se sumaron y comenzaron los ensayos ya con el nombre actual.

El domingo 4 de octubre, a las 22, en el mismo espacio cultural capitalino, nuevamente se pondrá en juego una doble propuesta, de la mano de “De 2 a 4” y Cecilia Arellano.

De 2 a 4 es un grupo vocal mixto creado en 2018 e integrado por Chachi Plank, Albertina Marín, Mauricio Lisa y Alejandro Molina, cuyo principal objetivo es transitar el cancionero popular latinoamericano a partir de arreglos vocales direccionados a ofrecer versiones que aporten nuevos enfoques a la riqueza de nuestro patrimonio musical.

Cecilia Arellano, a su vez, es cantante, artista, autora, transita géneros musicales de la música popular y académica fuertemente enraizada en el universo sonoro de Brasil.

Ambos recitales dan cierre a un ciclo que, en pandemia, se propone llevar cultura con criterio federal a cada hogar santafesino.