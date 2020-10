Murió a los 78 años Mac Davis, autor de clásicos de Elvis Presley

BUENOS AIRES, 2 ( Télam). - El cantante y compositor Mac Davis, autor de clásicos como "A little less conversation" e "In the ghetto", popularizadas por Elvis Presley, murió a los 78 años en Nashville mientras era sometido a una cirugía cardíaca.

Así lo informó su mánager, Jim Morey, según consignó la Asociación de Música Country de Estados Unidos, quien reveló que el músico padecía una "enfermedad crítica" y la riesgosa intervención aparecía como una última opción.

Nacido en Texas, Davis creó canciones que también fueron grabadas por otras estrellas de la música estadounidense, como el caso de Kenny Rogers, Dolly Parton, Tom Jones y Johnny Cash, entre otros.

En tal sentido, "In the ghetto" llegó a contar con unas 170 versiones, en tanto que más de 30 canciones suyas ocuparon puestos predominantes en las listas country del ranking elaborado por la prestigiosa revista Billboard.

Sin embargo, Davis también alcanzó su pico de popularidad con su carrera solista en 1972, cuando fue nominado a un grammy por su tema "Baby don´t get hooked on me; o con sucesos como "Stop and smell the roses" y "Rock `n´ Roll (I gave you the best years of my life)".

El reconocimiento en su carrera como intérprete en la primera mitad de los `70 lo llevó a conducir su propio programa de variedades para la cadena NBC, un envío que duró dos temporadas, aunque su presencia televisiva se extendió hasta 1983, a partir de su participación en especiales navideños.

Pero Davis también tuvo un paso por el cine, en filmes como "Destino de un rebelde", de 1979, protagonizada por Nick Nolte, entre otros.

Su última aparición en tal sentido se produjo en "Heartstrings", un filme televisivo encabezado por Dolly Parton para Netflix.

En el plano musical, una de sus últimas intervenciones fue en 2013 junto al malogrado DJ sueco Avicii, con quien escribió el tema "Addicted to you".