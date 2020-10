Castellano expuso el Modelo Rafaela Locales 02 de octubre de 2020 Redacción Por Este jueves y con la participación de más de 100 asistentes, comenzó este evento que tiene como sede a nuestra ciudad aunque, como consecuencia del contexto de pandemia, las disertaciones se desarrollan de forma virtual. “Creo que es un momento para la creatividad, una de las grandes virtudes que debemos tener en este tiempo y el que va a venir, para avanzar en una realidad que está en plena construcción”, manifestó el Intendente.

FOTO COMUNICACION SOCIAL EXPOSICION. La jefa de Gabinete del Municipio y el intendente disertaron ante más de 100 participantes.

Con Rafaela como sede, este jueves dio inicio el 2° Congreso Internacional de Desarrollo Territorial. En este contexto signado por la pandemia, la virtualidad fue el modo de vinculación entre disertantes y asistentes. La bienvenida y la conducción del evento estuvo a cargo de Pablo Costamagna, director del Instituto de Investigaciones Sociales PRAXIS de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) - Facultad Regional Rafaela, la casa de estudios anfitriona de este espacio de formación e intercambio.

Ante la presencia de más de 100 participantes, el decano de la UTN, Oscar David, contó que la Maestría en Desarrollo Territorial que se dicta en esta institución fue creada “hace ya 10 años con la posterior creación del Instituto de Investigación”; y destacó “la cantidad de trabajos que se realizaron para la región”.

En todo este proceso, “la Municipalidad ha tenido un rol fundamental, desde la creación hasta el apoyo y la participación. Me parece muy importante acompañar esta presentación de la ciudad porque es la que acompañó a este espacio”. “Iniciamos hace 10 años esta especialización que ha dado excelentes resultados. Por eso me interesó hacer una presentación de Rafaela en donde se pueda mostrar las políticas que se generaron en el Municipio y que tienen actores que han pasado por la capacitación en la UTN a través de la Maestría. Son muchos los funcionarios que se graduaron o lo van a hacer”, agregó el Decano.



LA POLITICA PUBLICA LOCAL

A continuación, el intendente Luis Castellano realizó su exposición sobre "Gestión territorial y los diálogos", junto a la jefa de Gabinete del Municipio, Amalia Galantti, ambos alumnos de la Maestría en Desarrollo Territorial.

“Me siento orgulloso que nos hayan elegido para ser anfitriones de esta forma particular a través de la virtualidad, que nos permite continuar vinculándonos para fortalecer los diálogos y experiencias”, expresó el mandatario.

También contó que es “alumno de la Maestría y estoy cursando el segundo año. Muchos integrantes de nuestro equipo político son estudiantes porque nos ayuda a aprender, reflexionar y sistematizar los conocimientos. La función pública debe tener este ingrediente siempre, sobre todo en momentos tan dinámicos y cambiantes como los que vivimos”.

Su disertación abordó la explicación del modelo de ciudad y cómo se entiende la política pública local: “Las cosas no se dan por casualidad, muchas veces vemos que las cosas están ahí, pero si existen es porque las pensamos, las planificamos, las dialogamos y discutimos. Porque son parte de un proceso de planificación permanente que se va nutriendo de acuerdos, consensos, conflictos, diálogos”.



LA PLANIFICACION COMO PROCESO

Por otro lado, destinó algunos minutos para hacer hincapié en la importancia de la planificación: “Si queremos entender a la ciudad y a la región como modelo de gestión debemos entender a la planificación no como hecho acabado sino como proceso”.

Con respecto al proceso habló de “la articulación de nuestra enorme red de instituciones, con la intervención del Estado liderando esto, y los diálogos, que son los pilares estratégicos para entender nuestra mirada política y el desarrollo de Rafaela en los últimos 30 años”.

Quien inició este camino fue “Omar Perotti como intendente en el año 1991”. En ese momento, “empezamos a pensar en una ciudad en donde el territorio debía tener mayor preponderancia y decisión, justo cuando a nivel nacional se desarrollaba una desarticulación del Estado y su función se reducía al alumbrado, barrido y limpieza. No era necesario ocuparse de la producción, el empleo, la vivienda, la salud, la prevención en seguridad, el medioambiente, la educación. No eran temas de los gobierno locales”.

“La propia agenda y dinámica de la realidad, más una decisión que tomamos hace 30 años, nos fue dando la razón de que los territorios y la presencia activa del Estado local como líder en todos los temas que hacen a la convivencia ciudadana, tenía que estar presente”, señaló Luis Castellano. Haber advertido esta necesidad “nos permitió ganar tiempo, planificar, tener distintos momentos. En el último período, empezamos a pensar en la Rafaela de los 150 años, del 2031, con las instituciones”.



CINCO RAFAELAS

El modelo de ciudad concibe cinco Rafaelas en una. La primera es “Rafaela Metropolitana como cabecera de una región más amplia, que tiene 250 mil habitantes y abarca el Departamento Castellanos y 45 comunas y municipios”, explicó.

Después, “empezamos a proyectar una Rafaela Inteligente que gestione con un Estado, nuevas capacidades y tecnologías, y que resuelva la inmediatez de la necesidad tan cambiante”.

Le continúa “la Rafaela Universitaria y del Conocimiento. Nuestra ciudad es un centro universitario porque tiene más del 7 mil estudiantes, la mitad de la zona, con cinco universidades y dos institutos terciarios”.

También está “la Ciudad Sustentable con los procesos ambientales, el cuidado de la energía, del agua, el trabajo de los residuos, la economía verde”. “Y por supuesto, pensamos en la Ciudad Inclusiva y de Oportunidades, en la ciudad para todos donde el hijo de la familia más encumbrada y el joven que habita en un barrio vulnerable, tengan las mismas posibilidades para ser un estudiante universitario y proyectarse hacia el futuro”, completó el Intendente.



EL PARENTESIS DE LA PANDEMIA

Esa ciudad que incluya todas estas características, “la estamos pensando y debatiendo con los actores del territorio pero llegó la pandemia y nos puso en otro presente que tiene que ver con la inmediatez, una lógica absolutamente diferente, con un momento de disrupción muy importante en el que nos tocó trabajar un tema para el que no estábamos preparados”. El COVID-19 “profundizó lo que estaba bien y mal, corrió el velo para mostrarnos con mayor claridad nuestros aciertos y errores, tanto en los Estados nacionales, provinciales y locales, las instituciones, las familias y personas”. Este paréntesis “nos ayudó a es profundizar lo que creemos que es el Estado: una entidad presente, que gobierne y no solo administre, que defina junto con los actores locales, la política en el territorio y dialogue permanentemente”. Finalmente, reflexionó: “Creo que es un momento para la creatividad, una de las grandes virtudes que debemos tener en este tiempo y el que va a venir, para avanzar en una realidad que está en plena construcción”.



DIALOGO COMO CAMINO

A su turno, Amalia Galantti habló sobre una de las fortalezas de este territorio: “Los procesos de diálogo no se producen de forma natural o espontánea. Tampoco son sencillos y requieren de un liderazgo firme. Muchas veces supone un conflicto de intereses de los actores que se sientan en la mesa y, a veces ,no nos lleva al resultado deseado. A pesar de no poder alcanzar siempre los consensos, tiene una virtud en sí mismo”.

Además, valoró que “tener un proceso de diálogo previo, ayuda a que todas las decisiones tengan legitimación. En definitiva, el diálogo es el camino. Desde hace tiempo venimos trabajando en la construcción de información que nos permita diseñar políticas públicas basadas en la evidencia. Para tener esta información, en el Municipio se creó hace más de 20 años, el Instituto de Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local (ICEDeL)”.

Este organismo autárquico “se ocupa de la construcción de información y capacitación de los equipos de las distintas Secretarías. Muchas de las políticas y programas que se llevan adelante surgen de sus estudios”.



MAS DE 350 ACTORES

Uno de los estudios realizados fue el Mapa Social, que permite “conocer quiénes son los actores con los que tenemos que dialogar. Es un relevamiento de las organizaciones de la sociedad civil y da cuenta de más de 350 instituciones en el territorio y aquí están los actores con los que tenemos que dialogar”. “Los problemas a los que nos enfrentamos los gobiernos locales son cada vez más complejos y eso requiere soluciones complejas. Para abordar todas estas problemáticas se necesita de la multidisciplina, articular con distintas miradas, la participación de diversos sectores, ampliar la mesa de debate y tomar las decisiones más pertinentes y adecuadas a las demandas de la ciudadanía”, manifestó la funcionaria. Por eso, hizo referencia a “un espacio de diálogo y participación institucional de la ciudad: El Consejo Consultivo Social que nació con la crisis del 2001”; y brindó precisiones sobre el mismo.

Para cerrar, expresó: “El diálogo tiene que ser siempre para la acción y participación, debe tener incidencia real en la toma de decisiones. Esto está vinculado a qué cuota de poder se le otorga a la participación y a los actores”

Posteriormente, la secretaria de Ambiente y Movilidad, María Paz Caruso, continuó con la ronda de exposiciones abordando el tema "Estrategias para sostener las políticas ambientales en las ciudades". En tanto que el secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti, disertó sobre la "Agenda productiva Rafaela: Nuevos enfoques y desafíos".