El Municipio convoca a donar plasma Locales 02 de octubre de 2020 Redacción Por La Secretaría de Desarrollo Humano explicó que “en estos tiempos donde es necesario aunar voluntades, el Estado local redobla los esfuerzos para ayudar a salvar las vidas de personas que atraviesan esta enfermedad”.

Algunas personas recuperadas de COVID-19 poseen anticuerpos en el plasma de su sangre que podrían beneficiar a quienes están cursando la enfermedad. De esta manera, se puede ofrecer una posible alternativa para su tratamiento.

En Rafaela se está llevando adelante esta terapia con el objetivo de ayudarlos en su recuperación. Para eso, se necesita que quienes reúnan los requisitos, se presenten en el área de Hemoterapia del Hospital “Dr. Jaime Ferré”.

Los martes y jueves, de 7:30 a 9:30, se les realizará la extracción de una muestra de sangre. Dichas muestras serán trasladadas al Centro Regional de Hemoterapia de la ciudad de Rosario para llevar adelante el proceso de análisis.

En este lugar en el que se dispone de equipamiento específico y profesionales capacitados, se realiza la serología para detectar, por un lado, si existe alguna enfermedad infectocontagiosa, y por el otro, la presencia de los anticuerpos contra COVID-19.

Es importante aclarar en este punto que no todos los pacientes que han estado enfermos desarrollan dichos anticuerpos para ser donantes de plasma. Si bien en Rafaela se determina si las personas califican como posibles donantes, por el momento, la extracción de plasma se lleva a cabo en las ciudades de Rosario o Santa Fe.

Para tal fin, la Municipalidad de Rafaela colaborará con el Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos (CUDAIO) facilitando el traslado gratuito a Rosario o Santa Fe, de las personas que califiquen como donantes.

“Esto nos va a permitir garantizar que lleguen hasta las instalaciones donde se realiza la extracción y puedan volver en el día sin ninguna dificultad”, comentó Myriam Villafañe, secretaria de Desarrollo Humano, área que se desempeña en forma coordinada con los Ministerios de Salud de la Provincia y de la Nación.

También remarcó que “en estos tiempos donde es necesario aunar voluntades, el Estado local redobla los esfuerzos para ayudar a salvar las vidas de personas que atraviesan esta enfermedad”.



"LOS COVOCAMOS A

DONAR PLASMA"

La doctora encargada del Área de Hemoterapia del Hospital, Marisa Rubin, explicó que la transfusión de plasma es una terapia experimental: “Nosotros integramos el programa provincial del CUDAIO para la donación de plasma de pacientes recuperados de coronavirus”. Este programa se implementa en el Centro Regional de Hemoterapia de la ciudad de Rosario. “Desde allí, de acuerdo a la disponibilidad y al grupo sanguíneo de cada paciente, se envía el plasma a los efectores que participamos del mismo”, detalló la especialista. Además, indicó que “este procedimiento, como en toda donación de órganos y tejidos, requiere de donantes. Convocamos a todos los pacientes que hayan estado enfermos porque la donación ayuda a salvar vidas”. También, manifestó: “La donación es voluntaria y altruista. Está prohibido recibir una recompensa por la donación. Es importante que sea por solidaridad y por querer ayudar al otro”.



REQUISITOS

Para ser donante hay que reunir una serie de requisitos similares a los que se exigen para la donación de sangre: “Tener entre 18 y 65 años, no haber estado sometido una operación o una endoscopía en el último año, no tener ninguna enfermedad y mantener una conducta sexual que no sea de riesgo”. Otro aspecto importante que aclaró la Hematóloga es que “los pacientes COVID-19 que hayan recibido plasma como tratamiento, por el momento no pueden ser donantes ya que cualquier persona que haya recibido una transfusión, debe esperar un año para donar sangre”. Por otro lado, Marisa Rubin remarcó que “la donación no es dirigida por lo que no se puede elegir a quién se le dona. El Centro Regional de Hemoterapia decide para toda la provincia, de acuerdo a la disponibilidad de cada día, quién recibe el plasma”.



LA EXTRACCION

La extracción se lleva a cabo en Santa Fe o Rosario “por aféresis, para la cual se necesita una máquina específica que no poseemos en Rafaela. Mediante este procedimiento se obtienen 600 mililitros de plasma. De cada donante extraemos plasma para tratar a tres enfermos”. “Una vez que los estudios están finalizados, desde el Centro Regional de Hemoterapia se contactan con los donantes para citarlos”, agregó.