Bajó la curva: 32 nuevos contagios Locales 02 de octubre de 2020 Redacción Por Luego de que se haya declarado transmisión comunitaria en nuestra ciudad, ayer bajó considerablemente el número de nuevos infectados, casi 60 menos que el récord diario del miércoles. Además, se brindaron más detalles sobre la función del 147. Hay 20 personas entre los centros de aislamiento y preaislamiento.

Ver galería 1 / 2 - FOTO COMUNICACION SOCIAL INFORME. Fue brindado este jueves por Miriam Villafañe y Martín Racca. RESUMEN. Los números actuales de la pandemia en Rafaela.

Después de que el Ministerio de Salud de la Nación haya oficializado en las últimas horas que nuestra ciudad ya es zona de transmisión comunitaria y luego de dos récord diarios consecutivos, donde se había informado 87 el martes y 95 el miércoles, este jueves el número de nuevas infecciones bajo considerablemente, ya que fueron 32 los nuevos contagios que comunicó la Coordinación Epidemiológica de la Región 2 de Salud en el reporte epidemiológico nocturno de este jueves 1 de octubre.

En la ocasión, estuvieron presentes la Secretaria de Desarrollo Humano del municipio, Miriam Villafañe, y el Subsecretario de Salud de la Municipalidad, Martín Racca, quién anunció en el inicio de la conferencia de prensa virtual "32 nuevos casos de coronavirus para Rafaela durante este jueves, lo que suma un total desde marzo de 804 casos, de los cuáles 360 se encuentran activos y 445 se encuentran recuperados. También tenemos que anunciar 1.231 personas aisladas y 9 personas fallecidas. Con respecto a la situación del Hospital, tenemos en sala general 23 camas ocupadas con pacientes Covid positivos, 4 camas con pacientes sospechosos, y en la unidad de cuidados intensivos, tenemos 9 pacientes Covid de los cuáles los 9 se encuentran en asistencia respiratoria mecánica y otros 4 pacientes en unidades de cuidados intensivos que se encuentran como casos sospechosos de Covid, ya que aún no están confirmados.

Por otro lado, y tal como lo adelantó LA OPINION en la edición de este jueves, Racca expresó a continuación que

"en este jornada tenemos que anunciar que el Ministerio de Salud de la Nación nos declaró, durante la noche del miércoles, la circulación comunitaria sostenida. Es un dato que veníamos sospechando que iba a suceder. Esto significa que hay 3 cadenas de contagios sucesivos y la mayoría de los pacientes que diagnosticamos como positivos no encontramos nexo. Por lo tanto, lo que recomendamos en Rafaela es extremar los cuidados, ya que en cualquier lugar nos podemos contagiar, esa es la realidad. Así que los protocolos, la normativa vigente y lo que decimos diariamente, a cumplirlos más que nunca".



YA FUNCIONA EL 147

A continuación, Villafañe brindó más precisiones acerca del uso del servicio telefónico del 147. "Queremos informar y recordar nuevamente que a partir de este jueves hemos incrementado o implementado el número 147 para aquellos ciudadanos que normalmente estaban llamando al 107. Nuestra intención es colaborar para poder descongestionar la línea del 107, ya que sabemos muy bien que es para personas que tienen síntomas compatibles con Covid y para aquellas personas que necesiten atención por una urgencia. Por eso, reiteramos nuevamente cuáles son las consultas que deben hacer al 147 de la Municipalidad de Rafaela con respecto a lo que tiene que ver con Covid-19. Pueden hacerlo aquellas personas que quieran consultar acerca de cuándo se los va a hisopar luego del primer llamado que se hizo al 107 y pueden llamar al 147 por los turnos para conocer cuándo serán hisopados. También se puede llamar al 147 para conocer los resultados de los hisopados, por consultas para los certificados. También las empresas pueden llamar al 147 para consultar acerca de alguna duda sobre los protocolos. Otra consulta que se puede realizar al 147 es acerca de las indicaciones de cómo retirar los residuos domiciliarios de aquellas personas positivas. Y también, utilizar esta línea para hacer denuncias si tienen conocimiento de alguna persona que debería estar cumpliendo el aislamiento por ser contacto estrecho con un positivo y no lo está cumpliendo".



20 PERSONAS EN LOS CENTROS

Por último, la secretaria de Desarrollo Humano comentó que "queremos hacer un pequeño resumen acerca de los equipos con los que estamos trabajando en la secretaría de desarrollo humano. Contamos con un equipo que realiza llamadas telefónicas y se enfoca en el cuidado y la contención que hacemos en el horario de 7 a 22 horas donde se los llama a las personas que tienen Covid para saber cómo están atravesando esta situación o para poder recibir ayuda aquella persona que la necesita. También contamos con un equipo que está haciendo los traslados de las personas sospechosas o de las personas con positivo de Covid que necesitan realizar el aislamiento en lo que corresponde a los centros de preaislamiento (sobre calle Belgrano) y centro de aislamiento (en el Club 9 de Julio)que se encuentran abiertos en estos momentos. En este sentido, hasta el día de la fecha, se encuentran 20 personas entre estos dos centros y recordamos que aquellas personas que tienen alguna duda o necesitan aislarse y no cuentan con las comodidades en sus viviendas pueden también comunicarse al 147 para manifestar esa necesidad. Otra de las cosas que estamos realizando con otro de los equipos de la secretaría de desarrollo humano es la asistencia a familias que se encuentran aisladas en sus domicilios, que hasta este momento son 93 familias. Por eso pedimos que se comuniquen, ante cualquier duda o consulta, con el 147".