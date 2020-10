Otro día récord con 2.066 nuevos casos Locales 02 de octubre de 2020 Redacción Por En total hay casi 45.000 santafesinos infectados, mientras que con los 20 fallecimientos de ayer ya suman 453 víctimas fatales.

Continúan acelerándose los números, los contagios y la curva en la Provincia de Santa Fe, al anunciarse este jueves, por tercer día consecutivo, más de 2.000 casos. De hecho, ayer el Ministerio de Salud confirmó otros 2.066 nuevos casos, otra cifra máxima diaria de infecciones, superando los 2.015 del miércoles y los 2.012 del martes, para un total de 44.462 desde el inicio de la pandemia, de los cuales 2.659 casos fueron confirmados por criterio clínico-epidemiológico y 41.803 por laboratorio.

La ciudad de Rosario alcanzó otro pico de contagios diarios al registrarse 1.139 nuevos positivos en las últimas 24 horas y acumula 22.206 desde marzo, casi el 50% de los casos totales en la bota santafesina. En tanto, la capital provincial sumó otros 142 positivos y totaliza 3.028. En cuanto al resto de la distribución de los nuevos casos, 112 son de Villa Gobernador Gálvez, 80 de Venado Tuerto, 47 de Casilda, 32 de Rafaela y San Lorenzo, 27 de Villa Constitución, 25 de Cañada de Gómez, 22 de Pérez, 21 de Funes, 18 de Granadero Baigorria, 17 de Firmat, 15 de Pavón Arriba, 14 de Capitán Bermúdez, 11 de Recreo, 11 de Santo Tome, 10 de San Jorge y 9 de Empalme Villa Constitución y Roldán.

Hubo además 8 de Carcarañá, Las Toscas, Puerto General San Martin, Timbúes y Villa Amelia, 7 de Arteaga, Gálvez, Ibarlucea, Murphy y Wheelwright, 6 de Armstrong, Chañar Ladeado, El Trébol, Humberto Primo, Pavón, Sunchales, Totoras y Villa Cañas, y 5 de Cañada Rosquín, Coronda y Esperanza.

También se registraron 4 en Arroyo Seco, Avellaneda, Bigand, Carlos Pellegrini, Pueblo Esther, Salto Grande, San José del Rincón, San Vicente y Soldini. Además se anunciaron 3 infecciones más en Ataliva, Calchaquí, Chabás, Fray Luis Beltrán, Fuentes, Hughes, Laguna Paiva, Pueblo Andino, Reconquista, San Jerónimo Sud y Santa Teresa, 2 de Aldao, Alvear, Coronel Bogado, Franck, General Lagos, Lazzarino, Lehmann, Maciel, Monte Vera, Nelson, Rufino, San Carlos Centro, San Genaro, Tacuarendi, Vera y Zavalla.

Y un sólo caso se dieron en las localidades de Acebal, Álvarez, Amenábar, Ángel Gallardo, Cabal, Carrizales, Ceres, Coronel Aguirre, Coronel Arnold, Correa, Emilia, Gaboto, Las Rosas, Lucio V. López, Maggiolo, María Teresa, Moises Ville, Pueblo Irigoyen, Pujato, Ramona, Ricardone, San Javier, San Jerónimo Norte, San José de La Esquina, Santa Isabel, Santa Margarita, Sargento Cabral, Serodino, Suardi, Susana, Theobald, Tortugas, Vila y Villada.

Por su parte, los pacientes internados y notificados en efectores públicos son: 191 en Cuidados Intensivos (181 con asistencia respiratoria mecánica y 10 sin asistencia respiratoria mecánica) y 396 en sala general y los demás casos confirmados presentan una evolución favorable. En tanto, hay un total de 31.983 pacientes recuperados y 12.026 pacientes activos, mientras que en la provincia se registraron 93.969 notificaciones de las cuales 42.896 fueron descartadas.



20 MUERTES

Por último, anoche la cartera sanitaria provincial informó el fallecimiento 20 personas con COVID-19 en el territorio:

9 pacientes (49 años, 59 años, 65 años, 70 años, 77 años, 81 años, 82 años, 86 años, 88 años) con residencia en la localidad de Rosario; 3 pacientes (54 años, 79 años, 86 años) con residencia en la localidad de Santa Fe; 2 pacientes (66 años, 67 años) con residencia en la localidad de Las Parejas; 1 paciente (82 años) con residencia en la localidad de San Lorenzo; 1 paciente (62 años) con residencia en la localidad de Melincué; 1 paciente (77 años) con residencia en la localidad de Cañada Rosquín; 1 paciente (67 años) con residencia en la localidad de Casilda; 1 paciente (81 años) con residencia en la localidad de Villa Gobernador Gálvez y 1 paciente (86 años) con residencia en la localidad de Chabás.

Hasta la fecha se registran un total de 453 fallecidos en la provincia.



PIDEN AUMENTOS

Trabajadores de Salud, nucleados en los gremios ATE y Upcn, siguen manifestándose contra la aceptación sindical de la propuesta salarial del gobierno de la Provincia. Este jueves, luego de varias protestas que ya realizaron frente al hospital Cullen se movilizaron hacia Casa de Gobierno en disconformidad también con las sumas no remunerativas entregadas al personal sanitario y a la inacción de Salud para atender la situación generada por la cantidad de profesionales que debido al coronavirus no pueden asistir a sus lugares de trabajo. Raúl, enfermero del Cullen, remarcó al móvil de LT10 que "hace 15 días que estamos pidiendo la reapertura de las paritarias para tener un aumento genuino, que sea en blanco y vaya al sueldo". Además, reclamó que "repongan al personal de Salud que está enfermo y no se reponen" porque los pocos profesionales que están en actividad deben hacerse cargo "de todo el trabajo de las salas que quedan descubiertas". Esto se da debido a que hay un alto número de trabajadores que se encuentran aislados por sospecha de Covid o son positivos, pero no se reemplazan. "Esto es el principio de un colapso", definió Raúl, quien indicó que "es lo que queremos que entiendan, ya lo pedimos mil veces y no nos escuchan. El personal está colapsado en todos los hospitales". En ese sentido reclamó que debe existir un sistema de recambio rápido: "¿Es necesario que nosotros tengamos que venir acá a la puerta de Casa de Gobierno a decirle a Perotti y a la ministra de Salud que faltan enfermeros, que ganamos poco?", se preguntó.