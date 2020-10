Festram rechazó oferta salarial y va a otro paro Locales 02 de octubre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Después de un prolongado plenario que se realizó ayer por la tarde y se extendió hasta la noche, los secretarios generales de gremios municipales resolvieron rechazar la última propuesta salarial presentada por los intendentes y presidentes comunales y convocar a un nuevo paro de actividades que se llevará a cabo el jueves y viernes de la próxima semana. El plan de lucha también contempla que el miércoles se realice la retención de actividades y una movilización de trabajadores, en la antesala de la huelga de 48 horas, lo que constituye la profundización del conflicto laboral.

Anoche pasadas las 23 horas todavía no se había proporcionado información oficial desde la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales (Festram), la entidad que centraliza las decisiones de los 40 gremios de la Provincia, entre ellos el SEOM de Rafaela. El periodista santafesino, Mario Galoppo, confirmó en su Twitter el resultado del plenario.

La extensión del plenario deja entrever las posturas diversas que habría entre las principales autoridades de los gremios de los trabajadores municipales y comunales de la Provincia. En este sentido, una fuente consultada deslizó que es el Sindicato de Rosario, el más importante por la cantidad de afiliados que tiene, uno de los que mantiene una posición más dura.

Así, la paritaria municipal continuará sin resolverse, a diferencia de las negociaciones salariales que involucran al Gobierno provincial y los gremios de estatales y docentes, que se han cerrado con el pago de sumas no remunerativas al menos hasta fin de año.

En el caso de los municipales, los sindicatos insisten en que los aumentos deben incorporarse al sueldo de los trabajadores para evitar el desfinanciamiento de la Caja de Jubilaciones y de la obra social, en este caso el IAPOS. El martes, la Festram había dado a conocer un comunicado en la que ya perfilaba un campo minado para la negociación, acusando a intendentes de haber mentido ante la sociedad sobre la propuesta salarial presentada en el ámbito de la paritaria. "La oferta que informan ante la sociedad no es la misma que presentaron en paritaria", señaló palabras más palabras menos.

Mauricio Herzog, miembro paritario de Festram, declaró a radio Aire de Santa Fe que el aumento del 15% que se ofrece para septiembre y que en diciembre alcanzaría un 25%, al no cubrir los básicos sólo repercute en la mitad del salario de los trabajadores para terminar en diciembre con un 14% total de aumento. "No solo rechazamos la oferta y vamos al paro por lo magro del ofrecimiento sino por lo tendenciosa información que quieren dar los intendentes para confundir a los compañeros", sostuvo Herzog. "Por lo que los aumentos de 15% a 25% en el bolsillo de los compañeros alcanzaría en diciembre solo un 14%", reiteró.

Si finalmente se lleva a cabo el paro de 48 horas, se pegará con un fin de semana largo ya que el lunes 12 se celebra el Día de la Diversidad Cultural, por lo que no habrá servicios municipales por varios días. Por caso, el martes sería el último día en que se realizará la recolección domiciliaria de residuos. Aunque no hay que descartar que el martes tampoco se brinde el servicio puesto que no está claro el alcance de la retención de tareas del miércoles.