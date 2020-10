Reportan 20.288 fallecimientos desde el inicio de la pandemia Nacionales 02 de octubre de 2020 Redacción Por Récord absoluto de muertes por coronavirus en el país: se reportaron 3.352 decesos y ya suman 20.288. Los contagios totales superan los 765 mil.

FOTO NA AL LIMITE. El sistema sanitario soporta la carga del aumento de casos.

BUENOS AIRES, 2 (NA).- Un total de 3.352 muertos por coronavirus se reportaron ayer en el país, lo que generó un nuevo récord, aunque 3.050 de esos decesos son los que la provincia de Buenos Aires acumuló en los últimos días y no los había notificado al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS), informó anoche el Ministerio de Salud de la Nación.

De esa manera, ya suman 20.288 los fallecidos, al tiempo ue hubo 14.001 nuevos casos por Covid-19 y acumulan 765.002. Según el reporte vespertino de la cartera sanitaria hubo 3.352 decesos: 1.789 son hombres, 1.701 residentes en la provincia de Buenos Aires, uno en la Ciudad de Buenos Aires, 25 en Chubut, cuatro en Chaco, dos en Córdoba, cinco en Jujuy, uno en La Rioja, uno en Mendoza, tres en Neuquén, tres en Río Negro, 13 en Salta, 12 en San Juan, 10 en San Luis, cuatro en Santa Cruz y cuatro en Santa Fe; y 1.542 mujeres, 1.477 residentes en la provincia de Buenos Aires, cinco en Chaco, 28 en Chubut, una en Córdoba, seis en Jujuy, cuatro en Salta, nueve en San Juan, una en Santa Fe, dos en La Rioja, tres en Neuquén, seis en San Luis.

En tanto, 21 fallecidos residentes en la provincia de Buenos Aires no registran dato de sexo. El Ministerio de Salud de la Nación recordó que la notificación y carga de datos en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) respecto a la cantidad de infectados y de las personas fallecidas es responsabilidad de cada una de las jurisdicciones.

En las últimas 24 horas fueron realizados 26.662 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 2.002.975 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 44.141 muestras por millón de habitantes.

La provincia de Buenos Aires reportó en las últimas 24 horas 5.407 casos y acumula 423.084, la Ciudad de Buenos Aires 924 (126.890), Santa Fe 2.073 (44.471), Córdoba 1.966 (36.169), Mendoza 799 (25.848), Tucumán 632 (15.546), Salta 359 (12.774), Río Negro 287 (13.126), Chaco 200 (8.743), Chubut 188 (4.143), Neuquén 186 (8.079), Entre Ríos 186 (7.669), Jujuy 175 (15.845), Tierra del Fuego 164 (4.527), Santa Cruz 142 (4.986), Santiago del Estero 126 (3.545), San Luis 93 (1.575), San Juan 34 (751), La Pampa 28 (791), La Rioja 22 (4.850), Corrientes 7 (1.100) y Catamarca 5 (292).

Formosa (acumula 104 enfermos) no informó de casos positivos por Covid-19 en esta jornada, mientras que al total de enfermos hay que restarle 2 pacientes a Misiones (acumula en total 94 casos) porque es una provincia que reclasificó esos casos a otras jurisdicciones según lugar de residencia.

Desde el martes pasado, la Argentina ocupa el octavo lugar del ranking de casos y muertes que elabora la universidad estadounidense Johns Hopkins, tras superar a México, y ahora quedó muy cerca de España (778.607 enfermos y 31.973 decesos).

Por otra parte, hay 3.792 pacientes internados por coronavirus en las distintas unidades de terapia intensiva (UTI) del país, mientras que el porcentaje de ocupación total de camas en las UTI adulto es de 61,6 por ciento en la nación y de 65,2 por ciento en el AMBA, según la información reportada por las diferentes jurisdicciones.

Las muertes que se registraron este jueves forman parte de un nuevo récord (3.352), ya que la marca anterior había sido el 22 de septiembre cuando hubo 470 fallecidos, mientras que la mayor cantidad de contagiados en 24 horas se produjo el 30 de septiembre, con 14.392 casos.



REPORTE DE LA CIUDAD

La Ciudad de Buenos Aires informó que se produjeron 126 nuevas muertes por coronavirus, elevando la cifra de fallecimientos desde el inicio de la pandemia a 3.618, provocando a la vez una suba en la tasa de letalidad. En tanto, la curva de contagios en la Ciudad se mantiene a la baja y por debajo de los mil casos diarios, situación que podría provocar nuevas aperturas a partir del 11 de octubre, cuando finaliza una nueva etapa del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Con esa cantidad de muertos, que pertenecen en su mayoría a agosto, la tasa de letalidad en la Ciudad subió al 2,9%, mientras que la edad promedio de los fallecidos es de 76,2 años.

Respecto del último reporte, hubo un leve crecimiento en la ocupación de camas de terapia intensiva para Covid-19, llegando al 50 por ciento.