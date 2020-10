Libertad prepara su burbuja Deportes 01 de octubre de 2020 Redacción Por BASQUETBOL

FOTO ARCHIVO EMPIEZA EL TRABAJO./ Saborido quiere entrenar con su plantel.

Libertad de Sunchales aprovechará los beneficios de sus instalaciones para trabajar en modo de burbuja en cuanto a encarar la preparación para la temporada de la Liga Nacional de Básquetbol 2020/21. El plantel se alojará en el hotel del club y entrenará en el Hogar de los Tigres, protocolo sanitario mediante que ha sido presentado y se espera su aprobación.

El cordobés Daniel Hure (2.01 metros) se hospedó en la «Posada de los Tigres» en la tarde del lunes, mientras que el martes llegaron el entrenador Sebastián Saborido y el joven Mateo Pérez.

Cabe recordar que Marcos Saglietti está radicado en Sunchales, mientras que Alejandro Alloatti ya había arribado hace dos semanas.

"Tenemos que optimizar los cuidados, hemos presentado los protocolos para que nos permitan trabajar como lo hemos previsto. La idea es que el plantel esté casi completo en la Posada y prevenir cualquier tipo de situación, que puede pasar porque nadie está ajeno, pero que ojalá no ocurra para que atrase los pocos días de preparación que tenemos", manifestó Saborido.



SOBRE LA COMPETENCIA EN CORDOBA

Las burbujas del arranque de la Liga Nacional en noviembre serán dos, de diez equipos, que jugarán todos contra todos a dos rondas, es decir, 18 partidos. Una tendrá a los 10 clubes del norte (Quimsa, Olímpico, La Unión, Regatas, San Martín, Comunicaciones, Libertad, Atenas, Instituto y Oberá) y la otra a los del Sur (Ferro, Obras, Boca, San Lorenzo, Platense, Peñarol, Bahía Basket, Hispano, Gimnasia y Argentino).

Se jugará, en principio, 2 días corridos y luego habrá dos días libres. Así dos veces. La tercera será dos días de partidos y 3 días libres. Los 3 días libres podrían sufrir una modificación al principio porque, al sumarse el tema de la ventana FIBA, habrá que achicar por algún lado, y ese tercer día es moneda de cambio, sobre todo porque luego, con la ventana, habrá chances de recuperarlos.

Una burbuja comenzará el 1 de noviembre y la otra, el 3. ¿Cuál? Todo indica que la BCLA se definirá a fines de octubre (27 en Argentina, 30 en Montevideo), con lo cual el equipo que vaya de nuestro país a la final contra Flamengo, hará que su Conferencia empiece el 3, para que ese mismo equipo, cuando vuelva de Uruguay, se incorpore a la burbuja el 1 de noviembre.

La idea, informó el sitio basquetplus.com, es que los equipos de la Conferencia que empiecen el 1 de noviembre, se incorporen a la burbuja el 30 de octubre. Los que empiecen el 3 de noviembre, el 1. Esto es, dos días antes.

A partir de la ventana FIBA, la burbuja tendrá un período del 23 de noviembre al 1 de diciembre en el que los equipos que aporten jugadores a la selección argentina no tendrán partidos. Aunque no está totalmente cerrado, los que no tengan jugadores en la selección podrían seguir jugando en esos días, para no perder tiempo.

La novedad más grande pasa por la eliminación de los cuadrangulares semifinales de cada burbuja. Esos estaban previstos para jugarse del 11 al 13 de diciembre. No se harán. Sí se mantiene el cuadrangular final del 18 al 20 de ese mes para los dos primeros de cada conferencia, unidos, y así determinar al primer campeón de la temporada.