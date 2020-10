Defensa, por el pase a octavos Deportes 01 de octubre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 1 (NA). - Defensa y Justicia visitará hoy a Delfín de Ecuador en un partido válido por la quinta fecha del Grupo G de la Copa Libertadores, en el cual buscará ganar para poder clasificarse a los octavos de final del certamen aunque para ello deberá esperar que Olimpia no le gane al Santos.

El encuentro se disputará a partir de las 23.00 (hora de Argentina) en el estadio Jocay, será controlado por el árbitro peruano Diego Haro e irá televisado por la señal deportiva de cable Fox Sports.

El equipo dirigido por Hernán Crespo tiene la chance de clasificarse si consigue un triunfo y Olimpia no suma puntos ante Santos en Paraguay (juegan 18.45hs) ya que, Defensa y Justicia está segundo en el Grupo G con 6 puntos mientras que el equipo de Paraguay tiene 5 unidades y el líder es el Santos que tiene 10.



Delfín (Ecuador)–Defensa y Justicia

Estadio: Jocay . Árbitro: Diego Haro (Perú) . Hora: 23.00 - TV: Fox Sports.



Delfín (Ecuador): Corozo; J. González, C. Rodríguez, Cangá, Nazareno; Vélez, Ortiz, Villalba, Corozo; Valencia y Garcés. DT: Miguel Ángel Zahzú.

Defensa y Justicia: Unsain; J. Rodríguez, Breitembruch, H. Martínez; E. Fernández, Acevedo, M. Benítez, Gallardo o Duarte; Rius, Hachen y Romero. DT: Hernán Crespo