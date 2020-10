Preventiva a las cuatro mujeres sunchalenses Policiales 01 de octubre de 2020 Redacción Por Solamente Anahí Rosario P. quedará detenida en la Alcaidía. A las otras tres las beneficiaron con arresto domiciliario.

Siendo las 11.30 de la mañana de la víspera, a través de una videoconferencia en la plataforma remota Zoom, se llevó a cabo la audiencia de medidas cautelares a cuatro jóvenes mujeres de la ciudad de Sunchales, por los delitos de "coacción agravada con el uso de arma y con el propósito de compeler a una persona a abandonar su residencia habitual y lesiones leves en concurso real en grado de coautoras".

Es que las cuatro jóvenes agredieron a golpes con caños de pileta en la cabeza y en el cuerpo de la víctima, al mismo tiempo que una de ellas con un cuchillo tipo carnicero la apuñaló en mano y brazos; todo ello con el propósito de que la víctima –también residente en Sunchales- hiciese abandono de su vivienda.

Presidió esta audiencia la jueza de IPP Cristina Fortunato, actuando como partes Gabriela Lema, fiscal adjunta de la Unidad Fiscal Rafaela del MPA, y Amalia Cassina, abogada defensora de los imputados, perteneciente al Servicio Público Provincial de la Defensa Penal.



PRISION PREVENTIVA

Luego de la audiencia imputativa celebrada un día antes, se realizó ayer la de medidas cautelares, en cuyo transcurso la jueza Fortunato –y ante la solicitud de la fiscal Lema- resolvió dictar prisión preventiva para las cuatro mujeres sunchalenses, bajo la modalidad de arresto domiciliario efectivo para Carla Estefanía C., María Belén C. y María Luz P., en tanto que Anahí Rosario P. deberá seguir detenida en la Alcaidía de esta ciudad, debido a que sobre ella ya pesaba una orden de arresto domiciliario por un hecho anterior y la mujer incumplió con esa medida.

Por último, Juan Carlos C. de 44 años, padre de Carla Estefanía C., y de María Belén C., que fue quien trasladó en su automóvil a sus hijas y compañeras hasta el lugar del hecho, deberá cumplir medidas alternativas previo depósito judicial de una fianza de $ 200 mil.