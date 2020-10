Los políticos… ¿nos creen ignorantes e incapaces? Información General 01 de octubre de 2020 Por Alicia Riberi Leer mas ...

Más escucho hablar a los políticos, más me convenzo que piensan que somos ignorantes o incapaces. A la hora de ser críticos debemos despojarnos de toda ideología política, para poder opinar.

Pensemos que desde hace décadas los gobiernos pasan y pasan y cada vez hay más pobres, más autoritarismo, más mentiras, más inseguridad, más disturbios sociales. Cómo se puede pensar que un país con tantas bellezas y riquezas naturales, pueda estar al borde del colapso? La corrupción política da repulsión y hace perder la credibilidad en todos. Es increíble que nos digan que no pasó, lo que todos vimos que pasó…robos de millones de dólares, desaparición de bolsos, una justicia que cajonea causas, que las saca y la guarda de acuerdo al color político gobernante, posesiones cuantiosas de quienes no las pueden justificar, diputados que evidencian el desinterés en su trabajo con lo que cobran, senadores procesados y desempeñando cargos públicos, en contraposición jubilados que no cobran lo mínimo, como para pagar su sustento, maestros, metalúrgicos, empleados de comercio que pelean por su salario como si su trabajo no fuese digno como el de un diputado y un gobierno que nos dice que debemos permaneces en casa cuando la gente pasa hambre y necesidades de toda índole. Basta por favor no nos tomen de ignorantes e incapaces, sabemos quiénes tenemos que cuidarnos y cómo y vemos que muchos de los que gobiernan no se cuidan y pareciera que se burlan del pueblo. Sumado a esto, el fuego, los incendios que no se detienen y los asesinatos que no merman.

No somos un pueblo bruto, somos un pueblo inteligente, por eso defendemos nuestros derechos multitudinariamente pero pacíficamente y lo seguiremos haciendo para defender la República y la Democracia. La clase trabajadora no escracha a nadie, se expresa y el que se siente lastimado es que algo estará haciendo mal.

Seguidamente el campo siempre será la mejor apuesta del gobierno para solucionar los problemas económicos y el campo está cansado de producir para que le vivan sacando lo que les cuesta ganar. Buscan sacarles a los ricos y yo me pregunto si algún político pensó en que deberían ellos donar de sus fortunas también.

Tenemos notables profesionales en todas las áreas que están pensando en dejar el país por la ineficacia de quienes nos conducen.

El pueblo argentino está esperando la llegada de un patriota que defienda nuestros derechos en una próxima elección y sea una opción viable para guiarnos hacia un futuro mejor, ya que pareciera que nuestros políticos en general y de cualquier partido han perdido el objetivo de trabajar honestamente por el pueblo, por un pueblo que hoy está desorientado, triste, asustado, preocupado.

Nuestros niños y jóvenes sin acudir a la escuela, adónde se ha visto, como docente aseguro que no es lo mismo y que ha perdido un año y que han quedado al descubierto más que nunca las diferencias sociales, cuando deberíamos luchar por la igualdad y la equidad.

Es mi humilde opinión como ciudadana y no espero que la compartan, pero deseo expresarla, ya que me siento descreída de la política en general sin excepción y pido disculpas a los que realmente se esmeran por hacer las cosas bien pero el aparato político los asfixia.

Tal vez los políticos nos consideren ignorantes e incapaces, pero les aseguro que el pueblo argentino no lo es, y lo está demostrando. Es mi deseo como ciudadana que la justicia esté a la altura de las circunstancias y que desde la política se revierta este desastre actual. No debemos dividirnos, debemos unirnos y juntos bregar por una Argentina mejor.